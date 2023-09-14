MeteoSwiss для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63,5 Мб
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MeteoSwiss - это надежное приложение от национального поставщика погодных данных в Швейцарии. С MeteoSwiss вы всегда будете в курсе актуальной погоды и климатических изменений, что поможет вам лучше планировать свои активности и принимать информированные решения.
Основные возможности приложения MeteoSwiss:
- Получайте точные и подробные прогнозы погоды на ближайшие 6 дней для любой местности в Швейцарии. Интерактивная карта и текстовые прогнозы на трех языках делают планирование легким и удобным.
- Следите за изменениями погоды в реальном времени с анимацией осадков, типом осадков, температурой и облачностью. Просматривайте спутниковые снимки и отчеты о градусах.
- Получайте предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, лесные пожары, землетрясения и лавины. Интерактивная карта помогает отслеживать области предупреждений, а push-уведомления помогут вам быть в курсе событий.
- Получайте информацию о текущей погоде с интерактивной картой, на которой отображаются различные данные измерений, обновляемые каждые 10 минут.
- Сохраняйте ваши любимые места в Швейцарии и получайте индивидуализированную информацию о погоде и предупреждения в одном месте.
- Узнавайте о качестве воздуха, прогнозах пыльцы и УФ-индексе, что поможет вам заботиться о своем здоровье.
- Читайте ежедневно обновляемую информацию о погоде и климате, чтобы быть в курсе последних событий и тенденций.
- Важные данные о погоде для авиации, включая METAR и TAF для Швейцарии, авиационные метеорологические предупреждения, а также информацию о ветре и другие данные, необходимые для безопасных полетов.
- Персонализируйте свой домашний экран, выбирая плитки, и настройте их размер и расположение по вашему усмотрению.
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