MeteoSwiss для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63,5 Мб
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MeteoSwiss - это надежное приложение от национального поставщика погодных данных в Швейцарии. С MeteoSwiss вы всегда будете в курсе актуальной погоды и климатических изменений, что поможет вам лучше планировать свои активности и принимать информированные решения.

Основные возможности приложения MeteoSwiss:

  • Получайте точные и подробные прогнозы погоды на ближайшие 6 дней для любой местности в Швейцарии. Интерактивная карта и текстовые прогнозы на трех языках делают планирование легким и удобным.
  • Следите за изменениями погоды в реальном времени с анимацией осадков, типом осадков, температурой и облачностью. Просматривайте спутниковые снимки и отчеты о градусах.
  • Получайте предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, лесные пожары, землетрясения и лавины. Интерактивная карта помогает отслеживать области предупреждений, а push-уведомления помогут вам быть в курсе событий.
  • Получайте информацию о текущей погоде с интерактивной картой, на которой отображаются различные данные измерений, обновляемые каждые 10 минут.
  • Сохраняйте ваши любимые места в Швейцарии и получайте индивидуализированную информацию о погоде и предупреждения в одном месте.
  • Узнавайте о качестве воздуха, прогнозах пыльцы и УФ-индексе, что поможет вам заботиться о своем здоровье.
  • Читайте ежедневно обновляемую информацию о погоде и климате, чтобы быть в курсе последних событий и тенденций.
  • Важные данные о погоде для авиации, включая METAR и TAF для Швейцарии, авиационные метеорологические предупреждения, а также информацию о ветре и другие данные, необходимые для безопасных полетов.
  • Персонализируйте свой домашний экран, выбирая плитки, и настройте их размер и расположение по вашему усмотрению.
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