MeteoSwiss - это надежное приложение от национального поставщика погодных данных в Швейцарии. С MeteoSwiss вы всегда будете в курсе актуальной погоды и климатических изменений, что поможет вам лучше планировать свои активности и принимать информированные решения.

Основные возможности приложения MeteoSwiss: