Income Expense для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:189 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,4 Мб
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Income Expense - это отличное приложение для управления финансами и отслеживания ежедневных расходов, которое предоставляет вам удобный способ контролировать свои финансы и следить за бюджетом.

Основные возможности приложения Income Expense:

  • Отслеживание доходов и расходов: Приложение позволяет вам вести записи о ваших ежедневных финансовых операциях, включая доходы и расходы.
  • Категории транзакций: Вы можете выбирать из предопределенных категорий или создавать собственные, чтобы лучше структурировать ваши финансы.
  • Заметки и прикрепление фотографий: Для каждой транзакции вы можете добавить заметки или прикрепить фотографии счетов и квитанций для более подробного отслеживания.
  • Управление бюджетом: Устанавливайте ежемесячные бюджеты для каждой категории, чтобы контролировать свои расходы.
  • Напоминания: Вы можете настроить напоминания для повторяющихся транзакций, чтобы ничего не упустить.
  • Множество способов оплаты: Приложение поддерживает различные способы оплаты, включая наличные, банковские карты, кошельки и другие.
  • Отчеты и анализ: Генерируйте отчеты в форматах PDF и Excel, фильтруйте данные по дате, категории, способу оплаты и другим параметрам. А также просматривайте круговые диаграммы для наглядного анализа расходов и доходов.
  • Безопасность: Для защиты ваших данных, вы можете использовать защиту паролем и отпечатками пальцев.
  • Сохранение данных: Вы можете сохранять данные локально или в облачном хранилище Google Диска для дополнительной безопасности.
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