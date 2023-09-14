Income Expense для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|189 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ANKIT SARAF
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,4 Мб
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Income Expense - это отличное приложение для управления финансами и отслеживания ежедневных расходов, которое предоставляет вам удобный способ контролировать свои финансы и следить за бюджетом.
Основные возможности приложения Income Expense:
- Отслеживание доходов и расходов: Приложение позволяет вам вести записи о ваших ежедневных финансовых операциях, включая доходы и расходы.
- Категории транзакций: Вы можете выбирать из предопределенных категорий или создавать собственные, чтобы лучше структурировать ваши финансы.
- Заметки и прикрепление фотографий: Для каждой транзакции вы можете добавить заметки или прикрепить фотографии счетов и квитанций для более подробного отслеживания.
- Управление бюджетом: Устанавливайте ежемесячные бюджеты для каждой категории, чтобы контролировать свои расходы.
- Напоминания: Вы можете настроить напоминания для повторяющихся транзакций, чтобы ничего не упустить.
- Множество способов оплаты: Приложение поддерживает различные способы оплаты, включая наличные, банковские карты, кошельки и другие.
- Отчеты и анализ: Генерируйте отчеты в форматах PDF и Excel, фильтруйте данные по дате, категории, способу оплаты и другим параметрам. А также просматривайте круговые диаграммы для наглядного анализа расходов и доходов.
- Безопасность: Для защиты ваших данных, вы можете использовать защиту паролем и отпечатками пальцев.
- Сохранение данных: Вы можете сохранять данные локально или в облачном хранилище Google Диска для дополнительной безопасности.
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Admin
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