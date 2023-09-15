BBC Sounds для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.14.1.20458 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:41,37 Мб
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BBC Sounds: Radio & Podcasts - приложение для доступа к топовому аудиоконтенту от Британской корпорации общественного вещания. Слушайте ваши любимые программы, подкасты, радиостанции и музыку, все удобно собрано в одном месте.

Особенности BBC Sounds: Radio & Podcasts:

  • Прямое вещание BBC Radio: Слушайте прямые трансляции со всех радиостанций BBC.
  • Пауза и перемотка прямого радиовещания: Никогда не упустите важный момент, благодаря возможности приостановки и перемотки прямого радиовещания, а также доступу к прошлым и будущим расписаниям.
  • Загрузка для оффлайн-прослушивания: Загружайте и наслаждайтесь вашими любимыми передачами в пути, даже без доступа к Интернету.
  • Безшовное воспроизведение на разных устройствах: Продолжайте прослушивание с того места, где остановились, на любом устройстве, обеспечивая комфортный опыт.
  • Автоматическое воспроизведение эпизодов: Поддерживайте поток развлечений с автоматическим воспроизведением серий и подкастов.
  • Подписка на избранное: Следите за обновлениями ваших предпочтительных подкастов, миксов и программ BBC.
  • Поиск нового контента: Получайте персональные рекомендации и раскрывайте аудиозаписи, соответствующие вашим интересам.
  • Поделитесь музыкой в Apple Music и Spotify: Легко делитесь музыкальными треками с выбранными стриминговыми сервисами.
  • Категории речи и музыки: Быстро находите контент по жанрам, будь то разговорное радио или музыка.
  • Таймер сна: Установите таймер сна для беззаботного прослушивания перед сном.
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