Duplicate Cleaner 5 Pro - это замечательный инструмент, помогающий упорядочить содержимое домашнего жесткого диска или корпоративной сети. Вы удивитесь, узнав, сколько лишних или дублирующихся файлов можно найти в затерянной папке с документами.

Duplicate Cleaner осуществляет глубокое сканирование всех типов файлов - фотографий, музыки, фильмов, видео, документов Word, презентаций PowerPoint и текстовых файлов. После обнаружения файлов вам будут предоставлены полезные инструменты, позволяющие выбрать, какие копии удалить или переместить. Эти файлы могут быть удалены в корзину или перемещены в другое место.

Особенности и преимущества Duplicate Cleaner 5 Pro: