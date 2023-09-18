Duplicate Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: £41.95
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|5.20.1 Pro | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digital Volcano
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|62,66 Мб
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Duplicate Cleaner 5 Pro - это замечательный инструмент, помогающий упорядочить содержимое домашнего жесткого диска или корпоративной сети. Вы удивитесь, узнав, сколько лишних или дублирующихся файлов можно найти в затерянной папке с документами.
Duplicate Cleaner осуществляет глубокое сканирование всех типов файлов - фотографий, музыки, фильмов, видео, документов Word, презентаций PowerPoint и текстовых файлов. После обнаружения файлов вам будут предоставлены полезные инструменты, позволяющие выбрать, какие копии удалить или переместить. Эти файлы могут быть удалены в корзину или перемещены в другое место.
Особенности и преимущества Duplicate Cleaner 5 Pro:
- Быстрое обнаружение дубликатов файлов.
- Быстрое сканирование и точное сравнение дубликатов.
- Встроенный помощник и подробное руководство пользователя.
- Поиск дубликатов аудио (включая MP3, iTunes (M4A) и др.).
- Поиск похожих изображений (с изменением размера, поворотом, редактированием и т.д.).
- Сопоставление дубликатов видеофайлов - даже разной длины и кодировки.
- Сопоставление форматов RAW-изображений фотокамер.
- Поиск дубликатов папок.
- Поиск уникальных/недублирующихся файлов.
- Сравнение с использованием основного диска или папки.
- Гибкие настройки поиска.
- Интеллектуальный помощник выбора.
- Поиск на локальных или сетевых дисках.
- Поиск на USB-накопителях.
- Поиск портативных медиаустройств и телефонов.
- Экспорт и импорт результатов.
- Просмотр всей информации о файлах в виде подробного списка.
- Удобное окно предварительного просмотра изображений с возможностью сравнения.
- Функция защищенных папок.
- Удаление дубликатов файлов в корзину или в другую директорию.
- Превращение дубликатов файлов в ярлыки, символические или жесткие ссылки.
- Защита Windows и системных файлов.
- Темы оформления.
- Загрузка и сохранение результатов сканирования.
- Создание собственных автономных "виртуальных папок" для сканирования.
- Удобные автономные инструменты для выполнения таких задач, как удаление пустых папок.
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Admin
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