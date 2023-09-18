Duplicate Cleaner для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: £41.95
Ограничение:7 дней
Версия:5.20.1 Pro | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:62,66 Мб
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Duplicate Cleaner 5 Pro - это замечательный инструмент, помогающий упорядочить содержимое домашнего жесткого диска или корпоративной сети. Вы удивитесь, узнав, сколько лишних или дублирующихся файлов можно найти в затерянной папке с документами.

Duplicate Cleaner осуществляет глубокое сканирование всех типов файлов - фотографий, музыки, фильмов, видео, документов Word, презентаций PowerPoint и текстовых файлов. После обнаружения файлов вам будут предоставлены полезные инструменты, позволяющие выбрать, какие копии удалить или переместить. Эти файлы могут быть удалены в корзину или перемещены в другое место.

Особенности и преимущества Duplicate Cleaner 5 Pro:

  • Быстрое обнаружение дубликатов файлов.
  • Быстрое сканирование и точное сравнение дубликатов.
  • Встроенный помощник и подробное руководство пользователя.
  • Поиск дубликатов аудио (включая MP3, iTunes (M4A) и др.).
  • Поиск похожих изображений (с изменением размера, поворотом, редактированием и т.д.).
  • Сопоставление дубликатов видеофайлов - даже разной длины и кодировки.
  • Сопоставление форматов RAW-изображений фотокамер.
  • Поиск дубликатов папок.
  • Поиск уникальных/недублирующихся файлов.
  • Сравнение с использованием основного диска или папки.
  • Гибкие настройки поиска.
  • Интеллектуальный помощник выбора.
  • Поиск на локальных или сетевых дисках.
  • Поиск на USB-накопителях.
  • Поиск портативных медиаустройств и телефонов.
  • Экспорт и импорт результатов.
  • Просмотр всей информации о файлах в виде подробного списка.
  • Удобное окно предварительного просмотра изображений с возможностью сравнения.
  • Функция защищенных папок.
  • Удаление дубликатов файлов в корзину или в другую директорию.
  • Превращение дубликатов файлов в ярлыки, символические или жесткие ссылки.
  • Защита Windows и системных файлов.
  • Темы оформления.
  • Загрузка и сохранение результатов сканирования.
  • Создание собственных автономных "виртуальных папок" для сканирования.
  • Удобные автономные инструменты для выполнения таких задач, как удаление пустых папок.
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