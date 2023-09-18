Microsoft PC Manager для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:3,39 Мб
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Microsoft PC Manager - приложение, с помощью которого можно легко выполнять базовое обслуживание компьютера и повышать скорость работы своих устройств одним щелчком мыши. Это приложение предлагает целый ряд функций, включая очистку диска, управление приложениями запуска, проверку на вирусы, проверку обновлений Windows, мониторинг процессов и управление хранилищем.

Основные возможности Microsoft PC Manager:

  • Менеджер хранилища - позволяет легко удалять редко используемые приложения, управлять большими файлами, выполнять очистку диска и настраивать Storage Sense для автоматической очистки временных файлов.
  • Функция Health Checkup - поиск потенциальных проблем, вирусов и программ запуска, которые необходимо отключить. Она помогает выявить ненужные элементы и удалить их, оптимизируя работу системы.
  • Управление всплывающими окнами - блокировка появления всплывающих окон в приложениях.
  • Windows Update - сканирование системы на наличие ожидаемых обновлений.
  • Startup Apps - включение или отключение приложений запуска на компьютере, позволяющее оптимизировать работу системы при запуске.
  • Защита браузера - будьте уверены, что вредоносные программы не смогут изменить ваш браузер по умолчанию. Также позволяет изменить браузер по умолчанию.
  • Управление процессами - позволяет удобно завершить любой активный процесс, обеспечивая оптимальную производительность системы и использование ресурсов.
  • Антивирусная защита - полная интеграция с Windows Security.
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