Microsoft PC Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|3,39 Мб
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Microsoft PC Manager - приложение, с помощью которого можно легко выполнять базовое обслуживание компьютера и повышать скорость работы своих устройств одним щелчком мыши. Это приложение предлагает целый ряд функций, включая очистку диска, управление приложениями запуска, проверку на вирусы, проверку обновлений Windows, мониторинг процессов и управление хранилищем.
Основные возможности Microsoft PC Manager:
- Менеджер хранилища - позволяет легко удалять редко используемые приложения, управлять большими файлами, выполнять очистку диска и настраивать Storage Sense для автоматической очистки временных файлов.
- Функция Health Checkup - поиск потенциальных проблем, вирусов и программ запуска, которые необходимо отключить. Она помогает выявить ненужные элементы и удалить их, оптимизируя работу системы.
- Управление всплывающими окнами - блокировка появления всплывающих окон в приложениях.
- Windows Update - сканирование системы на наличие ожидаемых обновлений.
- Startup Apps - включение или отключение приложений запуска на компьютере, позволяющее оптимизировать работу системы при запуске.
- Защита браузера - будьте уверены, что вредоносные программы не смогут изменить ваш браузер по умолчанию. Также позволяет изменить браузер по умолчанию.
- Управление процессами - позволяет удобно завершить любой активный процесс, обеспечивая оптимальную производительность системы и использование ресурсов.
- Антивирусная защита - полная интеграция с Windows Security.
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