Promeo для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:104,39 Мб
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Promeo - приложение для создания увлекательных рекламных роликов, способных эффективно взаимодействовать с вашей аудиторией в социальных сетях. Это удобное приложение "все-в-одном" специально разработано для продвижения вашего бизнеса через видео контент. Создавайте профессиональные видео прямо на своем мобильном устройстве быстро и легко.

Основные преимущества Promeo:

  • Большой выбор шаблонов: Выбирайте из сотен готовых шаблонов, разработанных для социальных сетей и веб-сайтов.
  • Пользовательский контент: Используйте собственные изображения, видео и музыку или обращайтесь к коллекции Shutterstock.
  • Персонализация бренда: Настраивайте цвета, шрифты, логотип и элементы дизайна, чтобы видео соответствовало вашему бренду.
  • Оптимизация под платформу: Форматируйте видео под разные социальные платформы всего в несколько кликов.
  • Стоковый контент: Вам доступны стоковые изображения, видео и музыка без дополнительных лицензионных платежей.
  • Подходит для разных социальных сетей, включая Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn и Twitter.
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