Promeo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|104,39 Мб
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Promeo - приложение для создания увлекательных рекламных роликов, способных эффективно взаимодействовать с вашей аудиторией в социальных сетях. Это удобное приложение "все-в-одном" специально разработано для продвижения вашего бизнеса через видео контент. Создавайте профессиональные видео прямо на своем мобильном устройстве быстро и легко.
Основные преимущества Promeo:
- Большой выбор шаблонов: Выбирайте из сотен готовых шаблонов, разработанных для социальных сетей и веб-сайтов.
- Пользовательский контент: Используйте собственные изображения, видео и музыку или обращайтесь к коллекции Shutterstock.
- Персонализация бренда: Настраивайте цвета, шрифты, логотип и элементы дизайна, чтобы видео соответствовало вашему бренду.
- Оптимизация под платформу: Форматируйте видео под разные социальные платформы всего в несколько кликов.
- Стоковый контент: Вам доступны стоковые изображения, видео и музыка без дополнительных лицензионных платежей.
- Подходит для разных социальных сетей, включая Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn и Twitter.
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