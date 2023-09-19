School Planner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Andrea Dal Cin
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,71 Мб
|СКАЧАТЬ
School Planner - это отличное приложение для организации учебного процесса. Независимо от вашего уровня образования, оно поможет вам следить за домашними заданиями, экзаменами и расписанием занятий, чтобы вы могли достичь успеха в учебе.
Ключевые функции School Planner:
- Организация учебного процесса: School Planner помогает вам вести записи о домашних заданиях, материалах для экзаменов и других учебных моментах.
- Уведомления: Приложение предоставляет уведомления о предстоящих событиях, дедлайнах и заданиях, чтобы вы ничего не пропустили и всегда были вовремя.
- Гибкое расписание: Встроенный календарь позволяет настраивать расписание под свои нужды. Вы можете назначать разные цвета для разных событий, что делает его более наглядным.
- Управление предметами и оценками: School Planner позволяет вам следить за своими предметами, оценками и средними показателями.
- Синхронизация и резервное копирование: Вы можете синхронизировать свое расписание на всех устройствах и делать резервные копии данных на Google Drive, чтобы ваши записи всегда были в безопасности.
- Привлекательный дизайн: Стильный и современный дизайн приложения делает его приятным в использовании и удовольствием для глаз.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Управление домашними заданиями, экзаменами и текущими делами.
- Поддержка расписания дня и календаря.
- Красочные темы для настройки внешнего вида.
- Возможность резервного копирования данных на Google Drive.
- Уведомления о заданиях, экзаменах и других событиях.
- Управление классами, оценками и предметами.
- Запись лекций и другой полезной информации.
Запоминатор - напоминалка 6.54
Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...
Говорящий будильник плюс 4.5.5
Приложение, которое умеет озвучивать время и заданные пользователем сообщения....
Бесплатный школьный дневник для Android-смартфонов и планшетов, который будет несомненно...
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...
Мобильное приложение для Android, которое позволяет управлять не только задачами, но и...
Красивые часы с будильником для Android-смартфонов и плншетов, которые кроме всего прочего,...
Отзывы о программе School Planner
Admin
Отзывов о программе School Planner 6.6.3 пока нет, можете добавить...