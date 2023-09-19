School Planner - это отличное приложение для организации учебного процесса. Независимо от вашего уровня образования, оно поможет вам следить за домашними заданиями, экзаменами и расписанием занятий, чтобы вы могли достичь успеха в учебе.

Ключевые функции School Planner: