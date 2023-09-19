School Planner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,71 Мб
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School Planner - это отличное приложение для организации учебного процесса. Независимо от вашего уровня образования, оно поможет вам следить за домашними заданиями, экзаменами и расписанием занятий, чтобы вы могли достичь успеха в учебе.

Ключевые функции School Planner:

  • Организация учебного процесса: School Planner помогает вам вести записи о домашних заданиях, материалах для экзаменов и других учебных моментах.
  • Уведомления: Приложение предоставляет уведомления о предстоящих событиях, дедлайнах и заданиях, чтобы вы ничего не пропустили и всегда были вовремя.
  • Гибкое расписание: Встроенный календарь позволяет настраивать расписание под свои нужды. Вы можете назначать разные цвета для разных событий, что делает его более наглядным.
  • Управление предметами и оценками: School Planner позволяет вам следить за своими предметами, оценками и средними показателями.
  • Синхронизация и резервное копирование: Вы можете синхронизировать свое расписание на всех устройствах и делать резервные копии данных на Google Drive, чтобы ваши записи всегда были в безопасности.
  • Привлекательный дизайн: Стильный и современный дизайн приложения делает его приятным в использовании и удовольствием для глаз.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Управление домашними заданиями, экзаменами и текущими делами.
  • Поддержка расписания дня и календаря.
  • Красочные темы для настройки внешнего вида.
  • Возможность резервного копирования данных на Google Drive.
  • Уведомления о заданиях, экзаменах и других событиях.
  • Управление классами, оценками и предметами.
  • Запись лекций и другой полезной информации.
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Отзывы о программе School Planner

Admin

Отзывов о программе School Planner 6.6.3 пока нет, можете добавить...

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