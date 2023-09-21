Backing Tracks для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Super Ear Soft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|72,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Backing Tracks Guitar Jam - это музыкальный плеер с более чем 740 минусовками для гитары самых разнообразных стилей, который поможет вам оттачивать навыки игры на вашем инструменте. Это приложение станет незаменимым помощником для всех гитаристов, независимо от уровня мастерства. С метрономом, 8-ми полосным эквалайзером и возможностью скачивать треки для оффлайн прослушивания, это приложение предоставляет все необходимое для гитариста.
Основные возможности Backing Tracks Guitar Jam:
- Выбор из более чем 740 минусовок в разных стилях и возможность учиться играть собственные соло и мелодии.
- Приложение предоставляет библиотеку более 2000 гамм для 6, 7, и 8 струнных гитар, а также более 5000 аккордов для гитары.
- Возможность менять скорость и тональность треков для лучшей адаптации под ваш стиль и уровень игры.
- Используйте функцию записи с разными уровнями качества, чтобы сохранить свои идеи и прогресс.
- Режим тренировки позволяет постепенно увеличивать темп трека, помогая вам улучшать навыки игры.
- И многое другое.
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