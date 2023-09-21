Backing Tracks для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:72,43 Мб
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Backing Tracks Guitar Jam - это музыкальный плеер с более чем 740 минусовками для гитары самых разнообразных стилей, который поможет вам оттачивать навыки игры на вашем инструменте. Это приложение станет незаменимым помощником для всех гитаристов, независимо от уровня мастерства. С метрономом, 8-ми полосным эквалайзером и возможностью скачивать треки для оффлайн прослушивания, это приложение предоставляет все необходимое для гитариста.

Основные возможности Backing Tracks Guitar Jam:

  • Выбор из более чем 740 минусовок в разных стилях и возможность учиться играть собственные соло и мелодии.
  • Приложение предоставляет библиотеку более 2000 гамм для 6, 7, и 8 струнных гитар, а также более 5000 аккордов для гитары.
  • Возможность менять скорость и тональность треков для лучшей адаптации под ваш стиль и уровень игры.
  • Используйте функцию записи с разными уровнями качества, чтобы сохранить свои идеи и прогресс.
  • Режим тренировки позволяет постепенно увеличивать темп трека, помогая вам улучшать навыки игры.
  • И многое другое.
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