Backing Tracks Guitar Jam - это музыкальный плеер с более чем 740 минусовками для гитары самых разнообразных стилей, который поможет вам оттачивать навыки игры на вашем инструменте. Это приложение станет незаменимым помощником для всех гитаристов, независимо от уровня мастерства. С метрономом, 8-ми полосным эквалайзером и возможностью скачивать треки для оффлайн прослушивания, это приложение предоставляет все необходимое для гитариста.

Основные возможности Backing Tracks Guitar Jam: