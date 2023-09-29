AMD/ATI Pixel Clock Patcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ToastyX
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49 Кб
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AMD/ATI Pixel Clock Patcher - это утилита, которая может изменять параметры видеодрайвера AMD/ATI для снятия начальных ограничений на разрешение и частоту обновления. Другими словами, она позволяет видеокарте использовать более высокое разрешение и частоту обновления.
Приложение не требует установки. Программа работает только на системах, оснащенных графическим процессором AMD/ATI 5000-й серии или новее. Наличие файла драйвера определяется автоматически, и в случае его отсутствия приложение не загружается.
Приложение снимает ограничения на тактовую частоту пикселей для одноканальных DVI и HDMI, двухканальных DVI и VGA, что позволяет видеокарте полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того данная утилита помогает исправить достаточно распространенную ошибку («Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)», сокращенно \"Windows остановила это устройство код 43\"), с которой сталкиваются многие пользователи.
В состав загружаемого пакета входит исполняемый файл, который должен быть запущен с правами администратора. Этот исполняемый файл можно переименовать, чтобы изменить те или иные параметры в зависимости от целей. Вы можете использовать видеодрайвер AMD/ATI для исправления проверки подписи в BIOS или заставить порты dual-link DVI работать как один порт DVI.
После запуска программы необходимо дождаться завершения сканирования, и если все ограничения найдены, то остается только нажать кнопку и дождаться применения патчей.
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