AMD/ATI Pixel Clock Patcher для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.14 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:49 Кб
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AMD/ATI Pixel Clock Patcher - это утилита, которая может изменять параметры видеодрайвера AMD/ATI для снятия начальных ограничений на разрешение и частоту обновления. Другими словами, она позволяет видеокарте использовать более высокое разрешение и частоту обновления.

Приложение не требует установки. Программа работает только на системах, оснащенных графическим процессором AMD/ATI 5000-й серии или новее. Наличие файла драйвера определяется автоматически, и в случае его отсутствия приложение не загружается.

Приложение снимает ограничения на тактовую частоту пикселей для одноканальных DVI и HDMI, двухканальных DVI и VGA, что позволяет видеокарте полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того данная утилита помогает исправить достаточно распространенную ошибку («Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)», сокращенно \"Windows остановила это устройство код 43\"), с которой сталкиваются многие пользователи.

В состав загружаемого пакета входит исполняемый файл, который должен быть запущен с правами администратора. Этот исполняемый файл можно переименовать, чтобы изменить те или иные параметры в зависимости от целей. Вы можете использовать видеодрайвер AMD/ATI для исправления проверки подписи в BIOS или заставить порты dual-link DVI работать как один порт DVI.

После запуска программы необходимо дождаться завершения сканирования, и если все ограничения найдены, то остается только нажать кнопку и дождаться применения патчей.

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Отзывы о программе AMD/ATI Pixel Clock Patcher

Admin

Отзывов о программе AMD/ATI Pixel Clock Patcher 1.4.14 пока нет, можете добавить...

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