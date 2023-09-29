Cxxdroid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IIEC
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,19 Мб
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Cxxdroid - это легкая в использовании образовательная среда разработки для языков программирования C и C++ на платформе Android. Это идеальное решение для всех, кто хочет программировать на C или C++ прямо с мобильного устройства, без необходимости подключения к интернету.
Основные функции Cxxdroid:
- Автономный компилятор C/C++: Благодаря встроенному компилятору, вы можете запускать программы на C и C++ даже без доступа в интернет. Это особенно удобно для разработчиков, которые хотят практиковаться в программах в любое время и в любом месте.
- Менеджер пакетов и готовые библиотеки: Имеется удобный менеджер пакетов и настраиваемый репозиторий с готовыми пакетами для популярных библиотек, таких как Boost, SQLite, ncurses, libcurl и другие.
- Графические библиотеки: Поддержка графических библиотек, включая SDL2, SFML и Allegro, позволяет создавать интересные и визуально привлекательные приложения.
- Примеры и обучение: Приложение включает в себя готовые примеры кода, которые помогут вам быстрее освоить языки C и C++.
- Полнофункциональный эмулятор терминала: Имеется эмулятор терминала, что позволяет вам запускать команды и тестировать программы прямо из приложения.
- Расширенные возможности редактора: Предоставляется поддержка автодополнения, анализа кода в реальном времени и удобная клавиатура с полным набором символов, необходимых для программирования на C и C++.
- Возможность поделиться кодом, используя Pastebin или другие платформы.
В общем, Cxxdroid - это идеальное решение для тех, кто хочет изучить и практиковаться в программировании на языках C и C++ прямо с мобильного устройства. С автономным компилятором, графическими библиотеками и удобным редактором, это приложение обеспечивает все необходимые инструменты для эффективной разработки. Независимо от вашего уровня опыта, Cxxdroid поможет вам создавать качественные программы без лишних усилий.
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