Glympse – это удобное приложение, которое позволяет вам моментально поделиться своим местоположением в реальном времени с друзьями, семьей или коллегами. С помощью GPS-трекинга вы можете отправить Glympse, чтобы они знали, где вы находитесь и когда вы приблизительно прибудете.

Вы можете использовать Glympse для координации встреч, обеспечения безопасности во время прогулок или физических нагрузок, быстрого нахождения друзей на мероприятиях и многого другого. Также, Glympse позволяет быстро поделиться своим маршрутом с подписчиками в социальных сетях или направить службы спасения в чрезвычайных ситуациях.

Glympse не требует регистрации. Просто отправьте Glympse и оно автоматически исчезнет через некоторое время. Друзья могут просматривать ваше местоположение на карте без необходимости устанавливать приложение.

Основные возможности Glympse: