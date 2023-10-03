Glympse для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.36.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glympse, Inc
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Glympse – это удобное приложение, которое позволяет вам моментально поделиться своим местоположением в реальном времени с друзьями, семьей или коллегами. С помощью GPS-трекинга вы можете отправить Glympse, чтобы они знали, где вы находитесь и когда вы приблизительно прибудете.
Вы можете использовать Glympse для координации встреч, обеспечения безопасности во время прогулок или физических нагрузок, быстрого нахождения друзей на мероприятиях и многого другого. Также, Glympse позволяет быстро поделиться своим маршрутом с подписчиками в социальных сетях или направить службы спасения в чрезвычайных ситуациях.
Glympse не требует регистрации. Просто отправьте Glympse и оно автоматически исчезнет через некоторое время. Друзья могут просматривать ваше местоположение на карте без необходимости устанавливать приложение.
Основные возможности Glympse:
- Новые закрытые группы Glympse: Создавайте удобные закрытые группы, где участники видят друг друга на карте только по приглашению. Идеально для семейных событий или командных мероприятий.
- Верификация номера телефона: Подключите свой номер к Glympse для дополнительной безопасности и используйте его на всех ваших устройствах.
- Glympse не требует регистрации.
- Возможность делиться местоположением в реальном времени и смотрите его на карте.
- Работает в фоновом режиме абсолютно где угодно, где есть GPS и интернет-подключение.
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Admin
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