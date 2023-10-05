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ByteScout PDF Multitool для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $149.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:13.4.1.4843 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:283,12 Мб
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ByteScout PDF Multitool скриншот № 1

ByteScout PDF Multitool - это мощный набор инструментов, разработанный для облегчения повседневных задач аналитиков, менеджеров, бухгалтеров и разработчиков программного обеспечения. Этот универсальный инструментарий обладает всеми необходимыми функциями для работы с PDF-документами, делая процесс обработки PDF быстрым и эффективным.

Предлагает множество функций в одном приложении: извлечение таблиц и текста из PDF в форматы Text, CSV, JSON, XML; конвертация PDF в/из изображений; объединение и разделение PDF-файлов; редактирование PDF-файлов, включая удаление текста и корректировку содержимого. Также имеется автоматизация рутинных задач: автоматическое редактирование конфиденциальных данных; чтение поврежденных и неправильно сформированных PDF-файлов; извлечение вложений и встроенных медиафайлов, включая аудио и видео.

Основные функции ByteScout PDF Multitool:

  • Преобразование PDF в CSV, текст, XML, XLS, XLSX, HTML.
  • OCR-поддержка для чтения текста из изображений и отсканированных документов на различных языках.
  • Извлечение таблиц из PDF, текстовый поиск с поддержкой регулярных выражений.
  • Объединение, разделение и извлечение страниц из PDF.
  • Извлечение вложений и данных из PDF-форм.
  • Автоматическое обнаружение и редактирование конфиденциальных данных.
  • Поддержка конвертации PDF в различные графические форматы и HTML.
  • Сортировка и классификация PDF-файлов с использованием PDF Classifier.
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