ByteScout PDF Multitool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $149.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|13.4.1.4843 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ByteScout
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|283,12 Мб
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ByteScout PDF Multitool - это мощный набор инструментов, разработанный для облегчения повседневных задач аналитиков, менеджеров, бухгалтеров и разработчиков программного обеспечения. Этот универсальный инструментарий обладает всеми необходимыми функциями для работы с PDF-документами, делая процесс обработки PDF быстрым и эффективным.
Предлагает множество функций в одном приложении: извлечение таблиц и текста из PDF в форматы Text, CSV, JSON, XML; конвертация PDF в/из изображений; объединение и разделение PDF-файлов; редактирование PDF-файлов, включая удаление текста и корректировку содержимого. Также имеется автоматизация рутинных задач: автоматическое редактирование конфиденциальных данных; чтение поврежденных и неправильно сформированных PDF-файлов; извлечение вложений и встроенных медиафайлов, включая аудио и видео.
Основные функции ByteScout PDF Multitool:
- Преобразование PDF в CSV, текст, XML, XLS, XLSX, HTML.
- OCR-поддержка для чтения текста из изображений и отсканированных документов на различных языках.
- Извлечение таблиц из PDF, текстовый поиск с поддержкой регулярных выражений.
- Объединение, разделение и извлечение страниц из PDF.
- Извлечение вложений и данных из PDF-форм.
- Автоматическое обнаружение и редактирование конфиденциальных данных.
- Поддержка конвертации PDF в различные графические форматы и HTML.
- Сортировка и классификация PDF-файлов с использованием PDF Classifier.
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