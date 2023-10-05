ByteScout PDF Multitool - это мощный набор инструментов, разработанный для облегчения повседневных задач аналитиков, менеджеров, бухгалтеров и разработчиков программного обеспечения. Этот универсальный инструментарий обладает всеми необходимыми функциями для работы с PDF-документами, делая процесс обработки PDF быстрым и эффективным.

Предлагает множество функций в одном приложении: извлечение таблиц и текста из PDF в форматы Text, CSV, JSON, XML; конвертация PDF в/из изображений; объединение и разделение PDF-файлов; редактирование PDF-файлов, включая удаление текста и корректировку содержимого. Также имеется автоматизация рутинных задач: автоматическое редактирование конфиденциальных данных; чтение поврежденных и неправильно сформированных PDF-файлов; извлечение вложений и встроенных медиафайлов, включая аудио и видео.

Основные функции ByteScout PDF Multitool: