Mouse Tooltip Translator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.86 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ttop324
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,46 Мб
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Mouse Tooltip Translator - расширение для браузера Chrome, предназначенное для перевода текста при наведении мыши на текст - при наведении мыши на текст появляется переведенная всплывающая подсказка на любом желаемом языке.
Особенности Mouse Tooltip Translator:
- Наведите курсор или выделите (highlight) на текст для перевода.
- Используйте левый ctrl для прослушивания произношения с помощью Google TTS (преобразование текста в речь).
- Используйте левый alt для перевода текста в поле ввода (или выделенного текста).
- Для перевода используются Google переводчик и bing переводчик.
- Поддержка отображения переведенных всплывающих подсказок в формате pdf с помощью PDF.js.
- Поддержка двойных субтитров для видео на youtube.
- Обработка OCR при удержании левого shift и наведении курсора на изображение (например, мангу).
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