Mouse Tooltip Translator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.86 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,46 Мб
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Mouse Tooltip Translator скриншот № 1
Mouse Tooltip Translator скриншот № 2

Mouse Tooltip Translator - расширение для браузера Chrome, предназначенное для перевода текста при наведении мыши на текст - при наведении мыши на текст появляется переведенная всплывающая подсказка на любом желаемом языке.

Особенности Mouse Tooltip Translator:

  • Наведите курсор или выделите (highlight) на текст для перевода.
  • Используйте левый ctrl для прослушивания произношения с помощью Google TTS (преобразование текста в речь).
  • Используйте левый alt для перевода текста в поле ввода (или выделенного текста).
  • Для перевода используются Google переводчик и bing переводчик.
  • Поддержка отображения переведенных всплывающих подсказок в формате pdf с помощью PDF.js.
  • Поддержка двойных субтитров для видео на youtube.
  • Обработка OCR при удержании левого shift и наведении курсора на изображение (например, мангу).
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