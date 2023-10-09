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Калькулятор электронных схем для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,64 Мб
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Калькулятор Электронных Схем - это незаменимый инструмент для всех, кто связан с электронной инженерией. Независимо от вашего уровня опыта - начинающий энтузиаст или опытный профессионал - это приложение обеспечивает вас всеми необходимыми инструментами для проектирования и расчета электронных схем.

Основные возможности приложения Калькулятор Электронных Схем:

  • Схемотехника: Создавайте сложные электронные схемы с легкостью благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
  • Электрические расчеты: Выполняйте разнообразные электрические расчеты, включая закон Ома, сопротивление и мощность.
  • Дизайн фильтра: Проектируйте различные виды фильтров для обработки сигналов в ваших проектах.
  • Расчет компонентов: Рассчитывайте параметры резисторов, конденсаторов, транзисторов и других компонентов для вашей электронной схемы.
  • Инструменты проектирования: Используйте специализированные инструменты для проектирования резисторов, транзисторов, конденсаторов, усилителей и катушек индуктивности.
  • Калькуляторы различных параметров: Рассчитывайте параметры схем, такие как делитель напряжения, коэффициент сопротивления, глубина кожи и многое другое.
  • Инструменты для работы с сигналами: Проектируйте аналоговые и цифровые схемы, включая операционные усилители и таймеры 555.
  • Проектирование фильтров: Создавайте активные фильтры различных типов для обработки сигналов.
  • Конструкция волноводов: Рассчитывайте параметры цилиндрических и прямоугольных волноводов для различных приложений.
  • Кроссоверы и фильтры: Проектируйте аудиофильтры и кроссоверы для улучшения звуковых систем.
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