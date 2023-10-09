Калькулятор электронных схем для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Anas Abubakar
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,64 Мб
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Калькулятор Электронных Схем - это незаменимый инструмент для всех, кто связан с электронной инженерией. Независимо от вашего уровня опыта - начинающий энтузиаст или опытный профессионал - это приложение обеспечивает вас всеми необходимыми инструментами для проектирования и расчета электронных схем.
Основные возможности приложения Калькулятор Электронных Схем:
- Схемотехника: Создавайте сложные электронные схемы с легкостью благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
- Электрические расчеты: Выполняйте разнообразные электрические расчеты, включая закон Ома, сопротивление и мощность.
- Дизайн фильтра: Проектируйте различные виды фильтров для обработки сигналов в ваших проектах.
- Расчет компонентов: Рассчитывайте параметры резисторов, конденсаторов, транзисторов и других компонентов для вашей электронной схемы.
- Инструменты проектирования: Используйте специализированные инструменты для проектирования резисторов, транзисторов, конденсаторов, усилителей и катушек индуктивности.
- Калькуляторы различных параметров: Рассчитывайте параметры схем, такие как делитель напряжения, коэффициент сопротивления, глубина кожи и многое другое.
- Инструменты для работы с сигналами: Проектируйте аналоговые и цифровые схемы, включая операционные усилители и таймеры 555.
- Проектирование фильтров: Создавайте активные фильтры различных типов для обработки сигналов.
- Конструкция волноводов: Рассчитывайте параметры цилиндрических и прямоугольных волноводов для различных приложений.
- Кроссоверы и фильтры: Проектируйте аудиофильтры и кроссоверы для улучшения звуковых систем.
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