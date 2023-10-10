Firemin для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.8.3.8388 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,37 Мб
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Firemin - это удобная утилита, разработанная для оптимизации работы браузера Firefox и уменьшения объема оперативной памяти, который он потребляет. Несмотря на улучшения, внесенные в Firefox за последние годы, некоторые пользователи всё ещё сталкиваются с проблемами утечки памяти. Firemin решает эту проблему, минимизируя использование памяти браузером.
Основные возможности Firemin:
- Уменьшение памяти: Firemin оптимизирует использование оперативной памяти Firefox, что особенно полезно при длительной работе компьютера и браузера.
- Простота в использовании: Утилита разработана с упором на простоту. Для начала использования просто установите и запустите Firemin - она начнет оптимизировать память автоматически.
- Совместимость: Firemin можно использовать с исполняемым файлом любого браузера, не только с Firefox. Это делает ее универсальным решением для улучшения производительности любых приложений.
Как использовать Firemin:
- Установка: Сначала установите Firemin на свой компьютер.
- Запуск и настройка: После установки просто запустите приложение. Firemin начнет оптимизировать память автоматически, без необходимости сложных настроек.
- Мониторинг ресурсов: Воспользуйтесь менеджером задач вашей операционной системы, чтобы убедиться, что Firefox использует меньше памяти после запуска Firemin.
В целом, Firemin - это простое и эффективное решение для оптимизации использования оперативной памяти вашим браузером Firefox. Она обеспечивает стабильную работу вашего компьютера даже при длительном использовании браузера, улучшая общую производительность системы.
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