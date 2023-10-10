Firemin для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.8.3.8388 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,37 Мб
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Firemin скриншот № 1
Firemin скриншот № 2

Firemin - это удобная утилита, разработанная для оптимизации работы браузера Firefox и уменьшения объема оперативной памяти, который он потребляет. Несмотря на улучшения, внесенные в Firefox за последние годы, некоторые пользователи всё ещё сталкиваются с проблемами утечки памяти. Firemin решает эту проблему, минимизируя использование памяти браузером.

Основные возможности Firemin:

  • Уменьшение памяти: Firemin оптимизирует использование оперативной памяти Firefox, что особенно полезно при длительной работе компьютера и браузера.
  • Простота в использовании: Утилита разработана с упором на простоту. Для начала использования просто установите и запустите Firemin - она начнет оптимизировать память автоматически.
  • Совместимость: Firemin можно использовать с исполняемым файлом любого браузера, не только с Firefox. Это делает ее универсальным решением для улучшения производительности любых приложений.

Как использовать Firemin:

  1. Установка: Сначала установите Firemin на свой компьютер.
  2. Запуск и настройка: После установки просто запустите приложение. Firemin начнет оптимизировать память автоматически, без необходимости сложных настроек.
  3. Мониторинг ресурсов: Воспользуйтесь менеджером задач вашей операционной системы, чтобы убедиться, что Firefox использует меньше памяти после запуска Firemin.

В целом, Firemin - это простое и эффективное решение для оптимизации использования оперативной памяти вашим браузером Firefox. Она обеспечивает стабильную работу вашего компьютера даже при длительном использовании браузера, улучшая общую производительность системы.

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