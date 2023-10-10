GoCut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Like GoCut
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|80,03 Мб
|СКАЧАТЬ
GoCut - продвинутый редактор видеоэффектов, который открывает перед вами мир креативных возможностей. Создавайте потрясающие видеоролики с использованием различных эстетических эффектов, которые делают ваш контент уникальным и захватывающим.
Основные возможности GoCut:
- Модные визуальные эффекты: Позволяет использовать популярные эффекты, такие как Glowing Line, VHS, Echo, Wave, Glitch и многие другие. Выбирайте из 100+ удивительных шаблонов эффектов для придания вашему видео неповторимости.
- Мощный набор инструментов: Используйте неоновую кисть, неоновые наклейки, светящиеся знаки и ретро-фильтры, чтобы добавить интересные детали к вашим видеороликам.
- Неоновый видеоредактор: Предоставляет широкий спектр функций редактирования видео, включая вырезание, объединение, обратное воспроизведение, добавление музыки и текста. Легко создавайте музыкальные видеоклипы с использованием вашей любимой музыки и звуковых эффектов.
- Многослойное редактирование: Накладывайте изображения и клипы друг на друга для создания креативных видеороликов. Это дает вам полный контроль над визуальным содержанием вашего видео.
- Экспорт и обмен: Экспортируйте ваши видеоролики в разрешении от 720p до 4K. Поделитесь своими произведениями и впечатлите своих друзей в социальных сетях.
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