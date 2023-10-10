GoCut для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:80,03 Мб
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GoCut - продвинутый редактор видеоэффектов, который открывает перед вами мир креативных возможностей. Создавайте потрясающие видеоролики с использованием различных эстетических эффектов, которые делают ваш контент уникальным и захватывающим.

Основные возможности GoCut:

  • Модные визуальные эффекты: Позволяет использовать популярные эффекты, такие как Glowing Line, VHS, Echo, Wave, Glitch и многие другие. Выбирайте из 100+ удивительных шаблонов эффектов для придания вашему видео неповторимости.
  • Мощный набор инструментов: Используйте неоновую кисть, неоновые наклейки, светящиеся знаки и ретро-фильтры, чтобы добавить интересные детали к вашим видеороликам.
  • Неоновый видеоредактор: Предоставляет широкий спектр функций редактирования видео, включая вырезание, объединение, обратное воспроизведение, добавление музыки и текста. Легко создавайте музыкальные видеоклипы с использованием вашей любимой музыки и звуковых эффектов.
  • Многослойное редактирование: Накладывайте изображения и клипы друг на друга для создания креативных видеороликов. Это дает вам полный контроль над визуальным содержанием вашего видео.
  • Экспорт и обмен: Экспортируйте ваши видеоролики в разрешении от 720p до 4K. Поделитесь своими произведениями и впечатлите своих друзей в социальных сетях.
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