Volume Control - это удобное приложение для Windows, упрощающее управление звуком. Благодаря поддержке привязки клавиш оно позволяет легко управлять громкостью в таких популярных приложениях, как Spotify, Deezer, Chrome, Firefox и других, не прерывая при этом игровой процесс или работу с VoIP.

При этом он включает в себя все функции микшера громкости Windows и оптимизирует пространство экрана, обеспечивая превосходное качество работы пользователя. Попрощайтесь с неприятностями и поздоровайтесь с более плавным и универсальным воспроизведением звука с помощью Volume Control. Кроме того, Volume Control является портативным, что исключает необходимость его установки.

Основные функциональные возможности Volume Control:

Расширяет функциональность регулятора громкости клавиатуры.

Практичная замена мультимедийных клавиш, даже на клавиатурах без них.

Представляет собой гибкую систему горячих клавиш, расширяемую с помощью пользовательских аддонов.

Включает в себя все возможности Windows Volume Mixer, оптимизируя при этом использование экранного пространства.

Volume Control предлагает бесконечное множество пользовательских комбинаций горячих клавиш, полностью настраиваемых под конкретные действия, такие как "Увеличение громкости", "Уменьшение громкости", "Отключение звука" и пр.