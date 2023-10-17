LifeUp Lite — это уникальное приложение, которое геймифицирует вашу повседневную жизнь, превращая обыденные задачи в увлекательное приключение. Это бесплатное приложение сочетает в себе функции списка дел, трекера привычек и планировщика, предлагая вам простой и удобный способ управлять своим временем и целями, а также включает в себя повторы, напоминания, заметки, сроки, историю и многое другое, чтобы обеспечить полное отслеживание ваших задач.

Основные возможности LifeUp Lite: