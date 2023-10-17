LifeUp Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.92.1.a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,11 Мб
СКАЧАТЬ
LifeUp Lite скриншот № 1
LifeUp Lite скриншот № 2
LifeUp Lite скриншот № 3
LifeUp Lite скриншот № 4

LifeUp Lite — это уникальное приложение, которое геймифицирует вашу повседневную жизнь, превращая обыденные задачи в увлекательное приключение. Это бесплатное приложение сочетает в себе функции списка дел, трекера привычек и планировщика, предлагая вам простой и удобный способ управлять своим временем и целями, а также включает в себя повторы, напоминания, заметки, сроки, историю и многое другое, чтобы обеспечить полное отслеживание ваших задач.

Основные возможности LifeUp Lite:

  • Геймификация задач: Превратите свои обязанности в квесты и задания. Выполняйте их, чтобы получить опыт и монеты, которые можно обменять на различные награды.
  • Атрибуты и навыки: Развивайте свои умения, добавляйте задачи к ним и повышайте уровень. Ваша самосовершенствование отображается в игре через рост атрибутов.
  • Магазин наград: Зарабатывайте монеты и обменивайте их на награды в магазине. Награды могут быть как виртуальными, так и реальными - например, 30-минутный отдых или просмотр фильма.
  • Достижения: Разблокируйте встроенные достижения или создайте свои собственные, чтобы следить за своим прогрессом.
  • Техника Pomodoro: Оставайтесь на связи и поддерживайте мотивацию с помощью техники Pomodoro, получая виртуальные помидоры за выполнение задач.
  • Лутбоксы и Создание: Открывайте случайные награды с лутбоксов или создавайте свои уникальные предметы с помощью функции крафта.
  • Конфиденциальность: Приложение обеспечивает безопасность ваших данных, поддерживая резервное копирование через Google Drive, Dropbox или WebDAV.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Life RemindersLife Reminders 2.9.0.4

Простое и мощное Android-приложение для напоминаний, которое вы можете использовать для...

скачать ЕженедельникЕженедельник 6.7.3

Простое в использовании Android-приложение, которое поможет вам планировать и...

скачать Запоминатор - напоминалкаЗапоминатор - напоминалка 6.54

Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...

скачать Student CalendarStudent Calendar 1.7.8

Полезное Android-приложения для всех учащихся, основная цель которого выполнять задачи в...

скачать TuskTusk 1.1.94

Мобильное Android-приложение, которое будет полезно в управлении задачами и привычками....

скачать Make My PlanMake My Plan 0.2.6

Приложение, которое позволяет планировать мероприятия, поездки, вечеринки, собрания, игры...

Отзывы о программе LifeUp Lite

Admin

Отзывов о программе LifeUp Lite 1.92.1.a пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв