LifeUp Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.92.1.a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LifeUp Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,11 Мб
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LifeUp Lite — это уникальное приложение, которое геймифицирует вашу повседневную жизнь, превращая обыденные задачи в увлекательное приключение. Это бесплатное приложение сочетает в себе функции списка дел, трекера привычек и планировщика, предлагая вам простой и удобный способ управлять своим временем и целями, а также включает в себя повторы, напоминания, заметки, сроки, историю и многое другое, чтобы обеспечить полное отслеживание ваших задач.
Основные возможности LifeUp Lite:
- Геймификация задач: Превратите свои обязанности в квесты и задания. Выполняйте их, чтобы получить опыт и монеты, которые можно обменять на различные награды.
- Атрибуты и навыки: Развивайте свои умения, добавляйте задачи к ним и повышайте уровень. Ваша самосовершенствование отображается в игре через рост атрибутов.
- Магазин наград: Зарабатывайте монеты и обменивайте их на награды в магазине. Награды могут быть как виртуальными, так и реальными - например, 30-минутный отдых или просмотр фильма.
- Достижения: Разблокируйте встроенные достижения или создайте свои собственные, чтобы следить за своим прогрессом.
- Техника Pomodoro: Оставайтесь на связи и поддерживайте мотивацию с помощью техники Pomodoro, получая виртуальные помидоры за выполнение задач.
- Лутбоксы и Создание: Открывайте случайные награды с лутбоксов или создавайте свои уникальные предметы с помощью функции крафта.
- Конфиденциальность: Приложение обеспечивает безопасность ваших данных, поддерживая резервное копирование через Google Drive, Dropbox или WebDAV.
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Admin
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