Virus Remover для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Holy Macaroni
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|14 / 18 | Статистика
|Размер:
|17,46 Мб
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Virus Remover - это инновационное решение для вашего мобильного устройства. Антивирус предотвращает вторжения вредоносных программ и предоставляет полный спектр защиты и оптимизации, гарантируя безопасность вашего устройства и улучшение его производительности.
Основные возможности Virus Remover:
- Антивирус: Полное и глубокое сканирование вашего устройства, обнаружение и удаление вирусов, троянов и других угроз.
- Удаление дубликатов: Освободите место на вашем устройстве, находя и удаляя дубликаты и похожие фотографии, оптимизируя работу галереи.
- Диспетчер приложений: Управляйте вашими приложениями более эффективно. Удаляйте редко используемые приложения, освобождая память и улучшая производительность.
- Удаление файлов кеша WhatsApp: Очищайте ненужные файлы, сокращая размер данных приложения и повышая скорость работы WhatsApp.
- Удаление кеша медиафайлов: Оптимизируйте хранилище, удаляя избыточные фотографии, видео и аудиофайлы, освобождая ценное место.
- App Locker: Защитите вашу конфиденциальность, блокируя доступ к приложениям с помощью настраиваемого рисунка-пароля.
В целом, Virus Remover - это не просто антивирус, это полноценный инструмент оптимизации вашего мобильного устройства. Приложение обеспечивает безопасность и высокую производительность, позволяя вам наслаждаться цифровым миром без ограничений.
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