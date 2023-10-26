Virus Remover для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):14 / 18 | Статистика
Размер:17,46 Мб
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Virus Remover - это инновационное решение для вашего мобильного устройства. Антивирус предотвращает вторжения вредоносных программ и предоставляет полный спектр защиты и оптимизации, гарантируя безопасность вашего устройства и улучшение его производительности.

Основные возможности Virus Remover:

  • Антивирус: Полное и глубокое сканирование вашего устройства, обнаружение и удаление вирусов, троянов и других угроз.
  • Удаление дубликатов: Освободите место на вашем устройстве, находя и удаляя дубликаты и похожие фотографии, оптимизируя работу галереи.
  • Диспетчер приложений: Управляйте вашими приложениями более эффективно. Удаляйте редко используемые приложения, освобождая память и улучшая производительность.
  • Удаление файлов кеша WhatsApp: Очищайте ненужные файлы, сокращая размер данных приложения и повышая скорость работы WhatsApp.
  • Удаление кеша медиафайлов: Оптимизируйте хранилище, удаляя избыточные фотографии, видео и аудиофайлы, освобождая ценное место.
  • App Locker: Защитите вашу конфиденциальность, блокируя доступ к приложениям с помощью настраиваемого рисунка-пароля.

В целом, Virus Remover - это не просто антивирус, это полноценный инструмент оптимизации вашего мобильного устройства. Приложение обеспечивает безопасность и высокую производительность, позволяя вам наслаждаться цифровым миром без ограничений.

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