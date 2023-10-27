Learn Python для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Программирование - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,22 Мб
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Learn Python - приложение c простым и интуитивным понятным пользовательским интерфейсом, которое позволит вам выучить язык программирования Python.

Особенности приложения Learn Python:

  • Лучшая коллекция учебников по Python: Наша коллекция учебников предоставляет вам все необходимое для освоения основ и продвинутых концепций Python.
  • 100 программ Python с комментариями: Изучайте, анализируйте и улучшайте ваши навыки с библиотекой программ Python, каждая с подробными комментариями.
  • Изучение основ Python для начинающих: Даже если вы новичок, наши уроки помогут вам освоить базовые концепции Python.
  • Вопросы и ответы в разных категориях: Практикуйтесь с нашими вопросами и ответами, чтобы углубить свои знания.
  • Важные вопросы экзамена: Подготовьтесь к экзаменам с нашей тщательно подобранной коллекцией вопросов.
  • Поделитесь учебниками и программами: Обменивайтесь знаниями с друзьями и коллегами, делитесь учебниками и программами через приложение.
  • Учебники для начинающих и опытных программистов: Независимо от вашего уровня, у нас есть контент, который поможет вам улучшить ваши навыки программирования.
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Отзывы о программе Learn Python

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