Video Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,71 Мб
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VOVSOFT - Video Manager позволяет значительно упростить управление видеофайлами на компьютере, путем генерирования пользовательских эскизов для каждого из них.
Приложение позволяет просматривать коллекцию видео в папке, как в проводнике Windows. Достаточно щелкнуть на меню "Настройки", чтобы изменить размер миниатюры и время ее отображения. Другими словами, VOVSOFT - Video Manager способен захватить кадр в видеоролике в определенный момент времени, а затем использовать его в качестве миниатюры. Дополнительных опций не предусмотрено, однако одним нажатием кнопки можно включить многопоточность.
В целом, VOVSOFT - Video Manager - это легкое приложение с простой функциональностью: генерировать пользовательские эскизы и облегчать управление видеофайлами. Однако пользовательские эскизы, созданные в программе, не передаются в Проводник Windows.
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