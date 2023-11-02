VOVSOFT - Video Manager позволяет значительно упростить управление видеофайлами на компьютере, путем генерирования пользовательских эскизов для каждого из них.

Приложение позволяет просматривать коллекцию видео в папке, как в проводнике Windows. Достаточно щелкнуть на меню "Настройки", чтобы изменить размер миниатюры и время ее отображения. Другими словами, VOVSOFT - Video Manager способен захватить кадр в видеоролике в определенный момент времени, а затем использовать его в качестве миниатюры. Дополнительных опций не предусмотрено, однако одним нажатием кнопки можно включить многопоточность.

В целом, VOVSOFT - Video Manager - это легкое приложение с простой функциональностью: генерировать пользовательские эскизы и облегчать управление видеофайлами. Однако пользовательские эскизы, созданные в программе, не передаются в Проводник Windows.