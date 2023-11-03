Photo to PDF для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,23 Мб
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Photo to PDF - это удобный инструмент для преобразования ваших изображений в формат PDF. Программа разработана с учетом простоты и удобства использования, чтобы удовлетворить потребности как начинающих, так и опытных пользователей.

Этот легковесный конвертер позволяет вам легко создавать PDF из фотографий вашего документа или изображений в галерее вашего устройства. Просто сфотографируйте нужный документ или выберите изображения из галереи, выберите ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), и ваш PDF готов к использованию. Созданный PDF соответствует стандарту ISO 32000-2, что обеспечивает его совместимость с любым устройством.

Пользоваться приложением очень просто. Достаточно сфотографировать нужный документ или выберите изображения из галереи. Затем выбрать ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), после чего ваш PDF готов к использованию! Поделитесь им или сохраните на устройстве.

Основные возможности Photo to PDF:

  • Фотографирование документа или выбор изображений из галереи.
  • Преобразование в PDF с выбором ориентации бумаги и фото.
  • Возможность создания PDF из нескольких изображений.
  • Легкость отправки PDF по электронной почте или другим способом.
  • Сохранение копии на вашем устройстве для будущего использования.

В целом, Photo to PDF - это интуитивно понятное приложение, которое позволяет быстро и легко создавать PDF из ваших фотографий. Независимо от того, нужен ли вам PDF для работы, учебы или личных целей, это приложение сделает процесс конвертации максимально простым и удобным.

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