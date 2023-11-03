Photo to PDF для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Firehawk
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Photo to PDF - это удобный инструмент для преобразования ваших изображений в формат PDF. Программа разработана с учетом простоты и удобства использования, чтобы удовлетворить потребности как начинающих, так и опытных пользователей.
Этот легковесный конвертер позволяет вам легко создавать PDF из фотографий вашего документа или изображений в галерее вашего устройства. Просто сфотографируйте нужный документ или выберите изображения из галереи, выберите ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), и ваш PDF готов к использованию. Созданный PDF соответствует стандарту ISO 32000-2, что обеспечивает его совместимость с любым устройством.
Пользоваться приложением очень просто. Достаточно сфотографировать нужный документ или выберите изображения из галереи. Затем выбрать ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), после чего ваш PDF готов к использованию! Поделитесь им или сохраните на устройстве.
Основные возможности Photo to PDF:
- Фотографирование документа или выбор изображений из галереи.
- Преобразование в PDF с выбором ориентации бумаги и фото.
- Возможность создания PDF из нескольких изображений.
- Легкость отправки PDF по электронной почте или другим способом.
- Сохранение копии на вашем устройстве для будущего использования.
В целом, Photo to PDF - это интуитивно понятное приложение, которое позволяет быстро и легко создавать PDF из ваших фотографий. Независимо от того, нужен ли вам PDF для работы, учебы или личных целей, это приложение сделает процесс конвертации максимально простым и удобным.
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Admin
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