Photo to PDF - это удобный инструмент для преобразования ваших изображений в формат PDF. Программа разработана с учетом простоты и удобства использования, чтобы удовлетворить потребности как начинающих, так и опытных пользователей.

Этот легковесный конвертер позволяет вам легко создавать PDF из фотографий вашего документа или изображений в галерее вашего устройства. Просто сфотографируйте нужный документ или выберите изображения из галереи, выберите ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), и ваш PDF готов к использованию. Созданный PDF соответствует стандарту ISO 32000-2, что обеспечивает его совместимость с любым устройством.

Пользоваться приложением очень просто. Достаточно сфотографировать нужный документ или выберите изображения из галереи. Затем выбрать ориентацию бумаги и фото (книжную или альбомную), после чего ваш PDF готов к использованию! Поделитесь им или сохраните на устройстве.

Основные возможности Photo to PDF:

Фотографирование документа или выбор изображений из галереи.

Преобразование в PDF с выбором ориентации бумаги и фото.

Возможность создания PDF из нескольких изображений.

Легкость отправки PDF по электронной почте или другим способом.

Сохранение копии на вашем устройстве для будущего использования.

В целом, Photo to PDF - это интуитивно понятное приложение, которое позволяет быстро и легко создавать PDF из ваших фотографий. Независимо от того, нужен ли вам PDF для работы, учебы или личных целей, это приложение сделает процесс конвертации максимально простым и удобным.