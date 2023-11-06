Http File Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.49.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Massimo Melina
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19,44 Мб
|СКАЧАТЬ
Http File Server (HFS) - это простой в использовании файловый сервер с перетаскиванием файлов для персонального совместного доступа к файлам. Он запускается как отдельный исполняемый файл и не требует установки.
Программа очень проста в использовании: достаточно перетащить в нее файл, чтобы поделиться им со всем миром. Можно настроить порт, на котором она работает, указать IP-адрес и следить за соединениями из трея. HFS представляет общие файлы на простой HTML-странице, которая содержит имя и размер файла. Имея некоторые знания HTML, можно полностью настроить HTML-шаблон в соответствии со своими предпочтениями. HFS также может интегрироваться в Проводник Windows, позволяя легко предоставлять общий доступ к файлам из меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
Возможности Http File Server (HFS):
- https;
- простая генерация сертификатов;
- Unicode;
- виртуальная файловая система;
- удобный для мобильных устройств;
- поиск;
- аккаунты;
- возможность возобновления загрузки и выгрузки;
- загрузка папок в виде zip-архива;
- удалённое удаление;
- простое обслуживание веб-сайтов;
- поддержка плагинов;
- мониторинг соединений в реальном времени;
- отображение некоторых файлов;
- веб-интерфейс администратора;
- виртуальный хостинг (плагин);
- антибрутфорс (плагин);
- поддержка обратного прокси;
- и многое другое...
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...
BitTorrent Free 7.11.0 build 46591
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...
Tribler - своеобразный торрент-клиент, позволяющий безопасно скачивать файлы у других пользователей сервиса с использованием функции "peer-to-peer"...
Отзывы о программе Http File Server
Admin
Отзывов о программе Http File Server 0.49.1 пока нет, можете добавить...