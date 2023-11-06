Http File Server (HFS) - это простой в использовании файловый сервер с перетаскиванием файлов для персонального совместного доступа к файлам. Он запускается как отдельный исполняемый файл и не требует установки.

Программа очень проста в использовании: достаточно перетащить в нее файл, чтобы поделиться им со всем миром. Можно настроить порт, на котором она работает, указать IP-адрес и следить за соединениями из трея. HFS представляет общие файлы на простой HTML-странице, которая содержит имя и размер файла. Имея некоторые знания HTML, можно полностью настроить HTML-шаблон в соответствии со своими предпочтениями. HFS также может интегрироваться в Проводник Windows, позволяя легко предоставлять общий доступ к файлам из меню, вызываемого правой кнопкой мыши.

Возможности Http File Server (HFS):