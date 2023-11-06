Http File Server для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.49.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,44 Мб
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Http File Server (HFS) - это простой в использовании файловый сервер с перетаскиванием файлов для персонального совместного доступа к файлам. Он запускается как отдельный исполняемый файл и не требует установки.

Программа очень проста в использовании: достаточно перетащить в нее файл, чтобы поделиться им со всем миром. Можно настроить порт, на котором она работает, указать IP-адрес и следить за соединениями из трея. HFS представляет общие файлы на простой HTML-странице, которая содержит имя и размер файла. Имея некоторые знания HTML, можно полностью настроить HTML-шаблон в соответствии со своими предпочтениями. HFS также может интегрироваться в Проводник Windows, позволяя легко предоставлять общий доступ к файлам из меню, вызываемого правой кнопкой мыши.

Возможности Http File Server (HFS):

  • https;
  • простая генерация сертификатов;
  • Unicode;
  • виртуальная файловая система;
  • удобный для мобильных устройств;
  • поиск;
  • аккаунты;
  • возможность возобновления загрузки и выгрузки;
  • загрузка папок в виде zip-архива;
  • удалённое удаление;
  • простое обслуживание веб-сайтов;
  • поддержка плагинов;
  • мониторинг соединений в реальном времени;
  • отображение некоторых файлов;
  • веб-интерфейс администратора;
  • виртуальный хостинг (плагин);
  • антибрутфорс (плагин);
  • поддержка обратного прокси;
  • и многое другое...
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