Программы для Windows » Текст » PDF » PDF-compress 1.002

PDF-compress для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 24.90 EUR
Ограничение:14 дней
Версия:1.002 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:33,61 Мб
СКАЧАТЬ
PDF-compress скриншот № 1
PDF-compress скриншот № 2
PDF-compress скриншот № 3
PDF-compress скриншот № 4

С помощью PDF-compress можно оптимизировать PDF-файлы таким образом, чтобы они не занимали больше места для хранения, чем это необходимо. В зависимости от структуры и содержания PDF-документа можно достичь степени сжатия до 95%. При тестировании более 1000 случайно выбранных PDF-файлов из разных источников была достигнута средняя степень сжатия почти 50%.

Формат PDF идеально подходит для представления и совместного использования сложных текстов, диаграмм, графиков и форм. Однако PDF-файлы часто получаются очень объемными, что, в свою очередь, является критерием нежелательности совместного использования.

PDF-compress использует различные подходы для сжатия. Например, содержащиеся в документе изображения могут быть сжаты без потерь, может быть применена специальная технология оптимизации (MRC), из структуры PDF-файла могут быть удалены пустые страницы и аннотации. Опционально можно также в несколько этапов снизить качество изображения и провести оптимизацию для отображения в Интернете.

ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать Adobe ReaderAdobe Reader 11.0 Ru / 23.003.20215

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все...

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 8.68

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать PDF ReaderPDF Reader 4.3

Простой в использовании инструмент для просмотра PDF-файлов. Приложение поставляется с...

скачать Foxit ReaderFoxit Reader 12.1.2.15332

Foxit Reader - компактная и шустрая программа просмотра и печати PDF файлов, добавления комментариев, заполнению форм и подписи документов PDF...

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 16.0.13.4766

ABBYY FineReader PDF - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

Отзывы о программе PDF-compress

Admin

Отзывов о программе PDF-compress 1.002 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв