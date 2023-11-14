С помощью PDF-compress можно оптимизировать PDF-файлы таким образом, чтобы они не занимали больше места для хранения, чем это необходимо. В зависимости от структуры и содержания PDF-документа можно достичь степени сжатия до 95%. При тестировании более 1000 случайно выбранных PDF-файлов из разных источников была достигнута средняя степень сжатия почти 50%.

Формат PDF идеально подходит для представления и совместного использования сложных текстов, диаграмм, графиков и форм. Однако PDF-файлы часто получаются очень объемными, что, в свою очередь, является критерием нежелательности совместного использования.

PDF-compress использует различные подходы для сжатия. Например, содержащиеся в документе изображения могут быть сжаты без потерь, может быть применена специальная технология оптимизации (MRC), из структуры PDF-файла могут быть удалены пустые страницы и аннотации. Опционально можно также в несколько этапов снизить качество изображения и провести оптимизацию для отображения в Интернете.