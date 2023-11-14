PDF-compress для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 24.90 EUR
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|1.002 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|33,61 Мб
|СКАЧАТЬ
С помощью PDF-compress можно оптимизировать PDF-файлы таким образом, чтобы они не занимали больше места для хранения, чем это необходимо. В зависимости от структуры и содержания PDF-документа можно достичь степени сжатия до 95%. При тестировании более 1000 случайно выбранных PDF-файлов из разных источников была достигнута средняя степень сжатия почти 50%.
Формат PDF идеально подходит для представления и совместного использования сложных текстов, диаграмм, графиков и форм. Однако PDF-файлы часто получаются очень объемными, что, в свою очередь, является критерием нежелательности совместного использования.
PDF-compress использует различные подходы для сжатия. Например, содержащиеся в документе изображения могут быть сжаты без потерь, может быть применена специальная технология оптимизации (MRC), из структуры PDF-файла могут быть удалены пустые страницы и аннотации. Опционально можно также в несколько этапов снизить качество изображения и провести оптимизацию для отображения в Интернете.
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