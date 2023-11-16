Image Former для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 19.90 EUR
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.004 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,94 Мб
|СКАЧАТЬ
С помощью Image Former вы сможете привести свои фотографии в идеальный вид в кратчайшие сроки: выберите любое количество изображений, определите действия и начните преобразование. Поворот изображений, обрезка краев или коррекция цветов - Image Former автоматически применит нужные изменения ко всем выбранным изображениям. Кроме того, инструмент позволяет полностью контролировать увеличение или уменьшение размера и быстро и легко приводить файлы изображений в нужный формат.
Кроме того Image Former по запросу изменяет формат файлов изображений, например, на JPEG, PNG, BMP и GIF. В качестве выходных форматов доступны даже PDF и PSD. После запуска мониторинга можно автоматически импортировать все изображения, скопированные в буфер обмена, в программу для дальнейшей обработки.
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