Image Former для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 19.90 EUR
Ограничение:14 дней
Версия:2.004 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,94 Мб
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Image Former скриншот № 1
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Image Former скриншот № 4

С помощью Image Former вы сможете привести свои фотографии в идеальный вид в кратчайшие сроки: выберите любое количество изображений, определите действия и начните преобразование. Поворот изображений, обрезка краев или коррекция цветов - Image Former автоматически применит нужные изменения ко всем выбранным изображениям. Кроме того, инструмент позволяет полностью контролировать увеличение или уменьшение размера и быстро и легко приводить файлы изображений в нужный формат.

Кроме того Image Former по запросу изменяет формат файлов изображений, например, на JPEG, PNG, BMP и GIF. В качестве выходных форматов доступны даже PDF и PSD. После запуска мониторинга можно автоматически импортировать все изображения, скопированные в буфер обмена, в программу для дальнейшей обработки.

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