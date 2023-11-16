С помощью Image Former вы сможете привести свои фотографии в идеальный вид в кратчайшие сроки: выберите любое количество изображений, определите действия и начните преобразование. Поворот изображений, обрезка краев или коррекция цветов - Image Former автоматически применит нужные изменения ко всем выбранным изображениям. Кроме того, инструмент позволяет полностью контролировать увеличение или уменьшение размера и быстро и легко приводить файлы изображений в нужный формат.

Кроме того Image Former по запросу изменяет формат файлов изображений, например, на JPEG, PNG, BMP и GIF. В качестве выходных форматов доступны даже PDF и PSD. После запуска мониторинга можно автоматически импортировать все изображения, скопированные в буфер обмена, в программу для дальнейшей обработки.