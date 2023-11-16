Landlordy - это удобное приложение для эффективного управления вашим частным бизнесом арендной недвижимости. Оно предоставляет все необходимые инструменты для надежного отслеживания арендаторов, арендных платежей и расходов, обеспечивая контроль над финансовым состоянием вашего арендного бизнеса.

Основные возможности Landlordy:

Управление расходами: Вести учет расходов на аренду, прикреплять к ним фотографии и документы для подробного анализа.

Электронные счета: Создавать и отправлять счета аренды арендаторам по электронной почте или текстовым сообщением для удобства всех сторон.

Отслеживание платежей: Эффективно следить за оплатами аренды, отправлять квитанции арендаторам для подтверждения оплаты.

Баланс и история платежей: Мониторить баланс арендатора и вести историю всех платежей для полного контроля.

Управление данными: Хранить важные данные арендаторов, записи о договорах, а также добавлять заметки, фотографии и файлы.

Финансовые отчеты: Создавать и печатать финансовые отчеты и балансовые отчеты для прозрачности и анализа.

Напоминания: Получать уведомления о просроченных платежах, необходимости продления договоров аренды и других важных моментах.

Управление инвентарем: Вести учет инвентаря, устройств, а также вести журнал проверок безопасности и технического обслуживания.

Landlordy не требует логинов и паролей, обеспечивая максимальную безопасность данных. Приложение работает даже без подключения к интернету, храня все данные и информацию о ваших арендаторах непосредственно на вашем устройстве.