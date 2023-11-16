Landlordy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Landlord apps by E-protect
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,22 Мб
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Landlordy - это удобное приложение для эффективного управления вашим частным бизнесом арендной недвижимости. Оно предоставляет все необходимые инструменты для надежного отслеживания арендаторов, арендных платежей и расходов, обеспечивая контроль над финансовым состоянием вашего арендного бизнеса.
Основные возможности Landlordy:
- Управление расходами: Вести учет расходов на аренду, прикреплять к ним фотографии и документы для подробного анализа.
- Электронные счета: Создавать и отправлять счета аренды арендаторам по электронной почте или текстовым сообщением для удобства всех сторон.
- Отслеживание платежей: Эффективно следить за оплатами аренды, отправлять квитанции арендаторам для подтверждения оплаты.
- Баланс и история платежей: Мониторить баланс арендатора и вести историю всех платежей для полного контроля.
- Управление данными: Хранить важные данные арендаторов, записи о договорах, а также добавлять заметки, фотографии и файлы.
- Финансовые отчеты: Создавать и печатать финансовые отчеты и балансовые отчеты для прозрачности и анализа.
- Напоминания: Получать уведомления о просроченных платежах, необходимости продления договоров аренды и других важных моментах.
- Управление инвентарем: Вести учет инвентаря, устройств, а также вести журнал проверок безопасности и технического обслуживания.
Landlordy не требует логинов и паролей, обеспечивая максимальную безопасность данных. Приложение работает даже без подключения к интернету, храня все данные и информацию о ваших арендаторах непосредственно на вашем устройстве.
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Admin
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