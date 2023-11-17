Nova - это инновационный чат-бот с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Работая на базе ChatGPT, GPT-3 и GPT-4, а также Google Bard, Nova представляет собой персонального помощника, способного отвечать на ваши вопросы и предлагать рекомендации.

Предоставляет доступ к личному помощнику с искусственным интеллектом для различных писательских проектов. От публикаций в социальных сетях до эссе и стихов, AI Assistant, поддерживаемый ChatGPT и Bard, с легкостью поможет в создании уникальных текстов. Корректор Nova Chatbot, поддерживаемый AI, GPT-4 и Bard, анализирует вашу письменную работу, предлагая исправления и предложения для создания профессиональных документов без ошибок. Этот инструмент поддерживает креативный процесс, помогая воплотить ваши идеи.

Основные возможности Nova: