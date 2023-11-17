AI Chatbot Nova для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ScaleUp
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Nova - это инновационный чат-бот с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Работая на базе ChatGPT, GPT-3 и GPT-4, а также Google Bard, Nova представляет собой персонального помощника, способного отвечать на ваши вопросы и предлагать рекомендации.
Предоставляет доступ к личному помощнику с искусственным интеллектом для различных писательских проектов. От публикаций в социальных сетях до эссе и стихов, AI Assistant, поддерживаемый ChatGPT и Bard, с легкостью поможет в создании уникальных текстов. Корректор Nova Chatbot, поддерживаемый AI, GPT-4 и Bard, анализирует вашу письменную работу, предлагая исправления и предложения для создания профессиональных документов без ошибок. Этот инструмент поддерживает креативный процесс, помогая воплотить ваши идеи.
Основные возможности Nova:
- Новейшая технология ChatGPT от Open AI (GPT-4).
- Использование Google Bard для получения ответов из Интернета.
- AI Assistant для удовлетворения ваших потребностей.
- Неограниченное количество вопросов и ответов.
- Многоязычная поддержка (более 140 языков).
- Поддержка кросс-совместимых устройств (телефоны Android, Wear OS, планшеты и Интернет).
- Возможность вести диалог с чат-ботом с искусственным интеллектом (запоминание истории чата).
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Admin
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