AI Chatbot Nova для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,66 Мб
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Nova - это инновационный чат-бот с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Работая на базе ChatGPT, GPT-3 и GPT-4, а также Google Bard, Nova представляет собой персонального помощника, способного отвечать на ваши вопросы и предлагать рекомендации.

Предоставляет доступ к личному помощнику с искусственным интеллектом для различных писательских проектов. От публикаций в социальных сетях до эссе и стихов, AI Assistant, поддерживаемый ChatGPT и Bard, с легкостью поможет в создании уникальных текстов. Корректор Nova Chatbot, поддерживаемый AI, GPT-4 и Bard, анализирует вашу письменную работу, предлагая исправления и предложения для создания профессиональных документов без ошибок. Этот инструмент поддерживает креативный процесс, помогая воплотить ваши идеи.

Основные возможности Nova:

  • Новейшая технология ChatGPT от Open AI (GPT-4).
  • Использование Google Bard для получения ответов из Интернета.
  • AI Assistant для удовлетворения ваших потребностей.
  • Неограниченное количество вопросов и ответов.
  • Многоязычная поддержка (более 140 языков).
  • Поддержка кросс-совместимых устройств (телефоны Android, Wear OS, планшеты и Интернет).
  • Возможность вести диалог с чат-ботом с искусственным интеллектом (запоминание истории чата).
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Отзывы о программе AI Chatbot Nova

Admin

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