Thonny для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Редакторы кода
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Размер:21,23 Мб
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Thonny - IDE для Python, разработанное специально для начинающих. Программа очень проста в развертывании и может использоваться как новичками, так и преподавателями, желающими объяснить различные концепции своим студентам.

Программа включает в себя Python в составе инсталляционного пакета, поэтому нет необходимости загружать и настраивать какие-либо другие компоненты. Конечно, при желании можно использовать и отдельную установку Python. Пользовательский интерфейс по умолчанию имеет упрощенный дизайн, который не должен отпугнуть новичков. Можно сразу начать вводить простые команды, а затем переходить к более сложным операциям. Каждый пользователь может настроить графический интерфейс под свои нужды, так как такие компоненты, как инспектор объектов и проводник файлов, можно в любой момент включить или выключить.

Thonny предлагает подсветку синтаксиса и завершение кода, что значительно облегчает навигацию по коду и поиск возможных ошибок, а также позволяет писать команды без особых усилий. Режим отладки позволяет выполнять программы пошагово с помощью удобных "горячих клавиш", и можно даже посмотреть, как оцениваются выражения. Вызовы функций отображаются в новом окне с отдельной таблицей локальных переменных и указателем кода.

Кроме того, приложение может подсвечивать вхождения переменных, чтобы помочь пользователю избежать опечаток, а также позволяет переключиться на более реалистичную модель представления переменных.

В целом Thonny можно порекомендовать всем, кто хочет сделать первые шаги в изучении языка Python, а также тем, кто ищет способ помочь своим студентам понять, как можно эффективно использовать этот язык.

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