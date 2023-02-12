Hex Editor для Windows

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Оценка: 4.17/5 голосов - 158
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.99
Ограничение:14 дней
Версия:7.25.0.8449 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы кода
Загрузок (сегодня/всего):127 / 689 877 | Статистика
Размер:21,07 Мб
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Hex Editor Neo - редактор шестнадцатеричных и бинарных файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.

Основные возможности:

  • редактирование файлов любого размера;
  • просмотру, поиску, замене и отладке данных;
  • встроенный просмотрщик;
  • операции Undo/Redo;
  • многооконный интерфейс;
  • поиск;
  • просмотр истории операций;
  • закладки;
  • экспорт данных и многое другое.
Что нового в Hex Editor 7.25.0.8449?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Hex Editor

Вячеслав про Hex Editor 6.54.02.6790 [31-08-2022]

порезал bios нормально, за шил через прогер мать стартанула
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qq про Hex Editor 6.54.02.6790 [20-03-2022]

Trojan.PSW.Disco.ece,спасибо
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Admin в ответ qq про Hex Editor 6.54.02.6790 [04-04-2022]

Где ты его нашел? Проверили: 0 сработок, 58 антивирусов.
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Алексей про Hex Editor 6.44.1.6234 [04-06-2021]

Надо было изменить всего лишь один байт в файле. Попробовал изменить, сохранил. Прога покромсала весь файл, изменила в нем почти все байты. Отстой какой то, а не прога.
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TalkingFOX про Hex Editor 6.44.1.6234 [02-06-2020]

Пользуюсь на протяжении нескольких лет, в целом отличная прога.
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не бот про Hex Editor 6.44.1.6234 [08-10-2019]

Спасибо! Давно искал! Hex-editor-neo классная программа
3 | 7 | Ответить

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