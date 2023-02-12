Hex Editor для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 158
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.99
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|7.25.0.8449 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HHD Software
|Категория:
|Редакторы кода
|Загрузок (сегодня/всего):
|127 / 689 877 | Статистика
|Размер:
|21,07 Мб
Hex Editor Neo - редактор шестнадцатеричных и бинарных файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.
Основные возможности:
- редактирование файлов любого размера;
- просмотру, поиску, замене и отладке данных;
- встроенный просмотрщик;
- операции Undo/Redo;
- многооконный интерфейс;
- поиск;
- просмотр истории операций;
- закладки;
- экспорт данных и многое другое.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Hex Editor
Вячеслав про Hex Editor 6.54.02.6790 [31-08-2022]
порезал bios нормально, за шил через прогер мать стартанула
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qq про Hex Editor 6.54.02.6790 [20-03-2022]
Trojan.PSW.Disco.ece,спасибо
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Admin в ответ qq про Hex Editor 6.54.02.6790 [04-04-2022]
Где ты его нашел? Проверили: 0 сработок, 58 антивирусов.
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Алексей про Hex Editor 6.44.1.6234 [04-06-2021]
Надо было изменить всего лишь один байт в файле. Попробовал изменить, сохранил. Прога покромсала весь файл, изменила в нем почти все байты. Отстой какой то, а не прога.
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TalkingFOX про Hex Editor 6.44.1.6234 [02-06-2020]
Пользуюсь на протяжении нескольких лет, в целом отличная прога.
| 1 | Ответить
не бот про Hex Editor 6.44.1.6234 [08-10-2019]
Спасибо! Давно искал! Hex-editor-neo классная программа
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