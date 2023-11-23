Podcast Studio представляет собой идеальное решение для создания профессиональных подкастов прямо с вашего устройства – будь то телефон, планшет или компьютер. Обеспечивает все необходимое для легкой записи, публикации, распространения и анализа ваших подкастов в любое время и в любом месте. Уникальные функции приложения придают гибкость вашему подкастингу, делая его идеальным для записей в движении.

Основные возможности Podcast Studio:

Прямой эфир или запись звука.

Эксперименты с управлением микрофоном и автоматическим приглушением.

Загрузка файлов или перенос старого контента.

Обрезка и коррекция звука прямо в приложении.

Менеджер подкастов для удобства: загрузка, планирование, публикация в социальных сетях.

Доступ к основным платформам (Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify) одним нажатием.

Реально-временная статистика воспроизведения, источники, геолокация и эволюция прослушивания.

Статистика соответствует требованиям IAB.

В общем, Podcast Studio — ваш надежный инструмент для создания подкастов, с легкостью управления, редактирования и анализа. Подходит как для новичков, так и для опытных подкастеров, обеспечивая простоту в использовании и высокий профессионализм.