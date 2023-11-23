Podcast Studio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.29.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Spreaker, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,37 Мб
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Podcast Studio представляет собой идеальное решение для создания профессиональных подкастов прямо с вашего устройства – будь то телефон, планшет или компьютер. Обеспечивает все необходимое для легкой записи, публикации, распространения и анализа ваших подкастов в любое время и в любом месте. Уникальные функции приложения придают гибкость вашему подкастингу, делая его идеальным для записей в движении.
Основные возможности Podcast Studio:
- Прямой эфир или запись звука.
- Эксперименты с управлением микрофоном и автоматическим приглушением.
- Загрузка файлов или перенос старого контента.
- Обрезка и коррекция звука прямо в приложении.
- Менеджер подкастов для удобства: загрузка, планирование, публикация в социальных сетях.
- Доступ к основным платформам (Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify) одним нажатием.
- Реально-временная статистика воспроизведения, источники, геолокация и эволюция прослушивания.
- Статистика соответствует требованиям IAB.
В общем, Podcast Studio — ваш надежный инструмент для создания подкастов, с легкостью управления, редактирования и анализа. Подходит как для новичков, так и для опытных подкастеров, обеспечивая простоту в использовании и высокий профессионализм.
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Admin
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