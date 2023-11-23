Podcast Studio для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.29.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,37 Мб
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Podcast Studio представляет собой идеальное решение для создания профессиональных подкастов прямо с вашего устройства – будь то телефон, планшет или компьютер. Обеспечивает все необходимое для легкой записи, публикации, распространения и анализа ваших подкастов в любое время и в любом месте. Уникальные функции приложения придают гибкость вашему подкастингу, делая его идеальным для записей в движении.

Основные возможности Podcast Studio:

  • Прямой эфир или запись звука.
  • Эксперименты с управлением микрофоном и автоматическим приглушением.
  • Загрузка файлов или перенос старого контента.
  • Обрезка и коррекция звука прямо в приложении.
  • Менеджер подкастов для удобства: загрузка, планирование, публикация в социальных сетях.
  • Доступ к основным платформам (Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify) одним нажатием.
  • Реально-временная статистика воспроизведения, источники, геолокация и эволюция прослушивания.
  • Статистика соответствует требованиям IAB.

В общем, Podcast Studio — ваш надежный инструмент для создания подкастов, с легкостью управления, редактирования и анализа. Подходит как для новичков, так и для опытных подкастеров, обеспечивая простоту в использовании и высокий профессионализм.

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