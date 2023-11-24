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ProcessTCPSummary для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65 Кб
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ProcessTCPSummary скриншот № 1
ProcessTCPSummary скриншот № 2

ProcessTCPSummary - это простой инструмент для Windows, который отображает сводку всех процессов, имеющих TCP-соединения или прослушивающие UDP-порты. Для каждого процесса отображается общее количество TCP-соединений, количество TCP-соединений для каждого статуса (Established, Listening, Syn-Sent, Syn-Received и пр.), количество IPv4 TCP-соединений, количество IPv6 TCP-соединений, общие номера портов и многое другое.

Если запустить ProcessTCPSummary от имени администратора, то можно также посмотреть количество TCP/UDP-байтов, отправленных и полученных каждым процессом, а также текущую скорость отправки/получения.

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