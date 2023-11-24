ProcessTCPSummary для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65 Кб
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ProcessTCPSummary - это простой инструмент для Windows, который отображает сводку всех процессов, имеющих TCP-соединения или прослушивающие UDP-порты. Для каждого процесса отображается общее количество TCP-соединений, количество TCP-соединений для каждого статуса (Established, Listening, Syn-Sent, Syn-Received и пр.), количество IPv4 TCP-соединений, количество IPv6 TCP-соединений, общие номера портов и многое другое.
Если запустить ProcessTCPSummary от имени администратора, то можно также посмотреть количество TCP/UDP-байтов, отправленных и полученных каждым процессом, а также текущую скорость отправки/получения.
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