ProcessTCPSummary - это простой инструмент для Windows, который отображает сводку всех процессов, имеющих TCP-соединения или прослушивающие UDP-порты. Для каждого процесса отображается общее количество TCP-соединений, количество TCP-соединений для каждого статуса (Established, Listening, Syn-Sent, Syn-Received и пр.), количество IPv4 TCP-соединений, количество IPv6 TCP-соединений, общие номера портов и многое другое.

Если запустить ProcessTCPSummary от имени администратора, то можно также посмотреть количество TCP/UDP-байтов, отправленных и полученных каждым процессом, а также текущую скорость отправки/получения.