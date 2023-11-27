Gopeed для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,87 Мб
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Gopeed - легкий и минималистичный загрузчик, который может пригодиться всем, кому регулярно приходится скачивать файлы из Интернета. Обладая минималистичным интерфейсом, программа обладает расширенными возможностями, позволяющими удовлетворить различные потребности в загрузке.

Несмотря на то, что у вас может быть хорошее подключение к Интернету, загрузчик может сделать скорость еще выше, что может быть заметно при работе с большими файлами. Кроме того, загрузчик позволяет лучше управлять пропускной способностью, возобновлять прерванную загрузку и сохранять различные файлы для последующего использования.

Прежде чем приступать к загрузке, стоит просмотреть настройки, чтобы указать папку для загрузки файлов. В противном случае они будут сохраняться в стандартном каталоге Downloads на диске C. Интерфейс программы очень прост и включает в себя две вкладки в верхней части, одна из которых посвящена активным загрузкам, а другая - проверке выполненных задач. Активные загрузки отображаются с основной информацией: общий размер файла, время его загрузки и скорость.

Перед созданием задачи можно также зайти в дополнительные опции и настроить запрос, указав различные детали. Например, для протокола HTTP можно указать user-agent, cookie и пр. Эти параметры могут пригодиться при попытке захвата файлов, доступ к которым ограничен в вашем регионе.

Инструмент также содержит простой раздел "Настройки", в котором можно указать каталог загрузок, как уже говорилось ранее, установить максимальное количество одновременных подключений и задач или добавить трекеры для файлов BitTorrent.

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