Acode для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Foxdebug
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Acode представляет собой мощный и легкий в использовании редактор кода и веб-интегрированную среду разработки для устройств на Android. Перед вами передовые функции, которые изменят ваш опыт написания кода.
Основные возможности приложения Acode:
- Универсальный редактор файлов: Редактируйте любой файл непосредственно с вашего устройства.
- Интеграция с GitHub: Легко синхронизируйте свои проекты с GitHub.
- Поддержка FTP/SFTP: Эффективно управляйте файлами с помощью FTP/SFTP.
- Обширная подсветка синтаксиса: Поддерживает более 100 языков программирования.
- Персонализированные темы: Выберите тему, соответствующую вашему стилю из десятков уникальных вариантов.
- Удобный интерфейс: Легкость перемещения в интуитивно понятном дизайне.
- Предварительный просмотр в приложении: Мгновенный просмотр файлов HTML/MarkDown внутри приложения.
- Интерактивная консоль JavaScript: Отлаживайте код JavaScript прямо из консоли.
- Браузер файлов в приложении: Доступ к вашим файлам прямо в Acode.
- Открытый исходный код: Воспользуйтесь прозрачным и управляемым сообществом проектом.
- Высокая производительность: Поддерживает файлы более 50 000 строк, обеспечивая плавный рабочий процесс.
- Поддержка нескольких файлов: Работайте с несколькими файлами для продуктивной многозадачности.
- Настраиваемый интерфейс: Адаптируйте Acode к своему личному стилю кодирования.
- Сочетания клавиш: Ускорьте кодирование с удобными сочетаниями клавиш.
- Восстановление файлов: Надежная функция восстановления файлов, чтобы никогда не потерять свою работу.
- Управление файлами: Организуйте свои проекты с эффективным управлением файлами.
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