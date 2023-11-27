Acode для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,08 Мб
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Acode представляет собой мощный и легкий в использовании редактор кода и веб-интегрированную среду разработки для устройств на Android. Перед вами передовые функции, которые изменят ваш опыт написания кода.

Основные возможности приложения Acode:

  • Универсальный редактор файлов: Редактируйте любой файл непосредственно с вашего устройства.
  • Интеграция с GitHub: Легко синхронизируйте свои проекты с GitHub.
  • Поддержка FTP/SFTP: Эффективно управляйте файлами с помощью FTP/SFTP.
  • Обширная подсветка синтаксиса: Поддерживает более 100 языков программирования.
  • Персонализированные темы: Выберите тему, соответствующую вашему стилю из десятков уникальных вариантов.
  • Удобный интерфейс: Легкость перемещения в интуитивно понятном дизайне.
  • Предварительный просмотр в приложении: Мгновенный просмотр файлов HTML/MarkDown внутри приложения.
  • Интерактивная консоль JavaScript: Отлаживайте код JavaScript прямо из консоли.
  • Браузер файлов в приложении: Доступ к вашим файлам прямо в Acode.
  • Открытый исходный код: Воспользуйтесь прозрачным и управляемым сообществом проектом.
  • Высокая производительность: Поддерживает файлы более 50 000 строк, обеспечивая плавный рабочий процесс.
  • Поддержка нескольких файлов: Работайте с несколькими файлами для продуктивной многозадачности.
  • Настраиваемый интерфейс: Адаптируйте Acode к своему личному стилю кодирования.
  • Сочетания клавиш: Ускорьте кодирование с удобными сочетаниями клавиш.
  • Восстановление файлов: Надежная функция восстановления файлов, чтобы никогда не потерять свою работу.
  • Управление файлами: Организуйте свои проекты с эффективным управлением файлами.
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