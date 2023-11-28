Intermittent Fasting Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ki2 Healthy Diet Services
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,26 Мб
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Intermittent Fasting Tracker — приложение не только отслеживает ваш прогресс в периодическом голодании, но и стимулирует вас достигать целей по снижению веса, предоставляя полезную информацию о вашей жизни и привычках питания. Интуитивно понятный интерфейс и удобный таймер делают использование приложения легким и эффективным. Присутствуют как ежедневные, так и еженедельные планы.
Благоприятствует снижению веса и улучшению обмена веществ, улучшению контроля уровня сахара в крови, повышению качества сна, улучшению здоровья и функций мозга.
Основные возможности Intermittent Fasting Tracker:
- Таймер голодания: Задайте цель, запустите таймер, и приложение поможет вам придерживаться плана голодания, поддерживая вас на пути к достижению ваших целей по весу.
- Трекер голодания: Отслеживайте вес, тренировки, сон, потребление воды и настроение, чтобы лучше понимать свое здоровье.
- Состояние тела: Мониторинг веса, состояния тела натощак и потребления воды с ясной целью.
- Результаты по телу: Проверьте, как ваши результаты в весе соотносятся с режимом периодического голодания.
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Admin
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