Intermittent Fasting Tracker — приложение не только отслеживает ваш прогресс в периодическом голодании, но и стимулирует вас достигать целей по снижению веса, предоставляя полезную информацию о вашей жизни и привычках питания. Интуитивно понятный интерфейс и удобный таймер делают использование приложения легким и эффективным. Присутствуют как ежедневные, так и еженедельные планы.

Благоприятствует снижению веса и улучшению обмена веществ, улучшению контроля уровня сахара в крови, повышению качества сна, улучшению здоровья и функций мозга.

Основные возможности Intermittent Fasting Tracker: