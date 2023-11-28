Intermittent Fasting Tracker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,26 Мб
СКАЧАТЬ
Intermittent Fasting Tracker скриншот № 1
Intermittent Fasting Tracker скриншот № 2
Intermittent Fasting Tracker скриншот № 3
Intermittent Fasting Tracker скриншот № 4

Intermittent Fasting Tracker — приложение не только отслеживает ваш прогресс в периодическом голодании, но и стимулирует вас достигать целей по снижению веса, предоставляя полезную информацию о вашей жизни и привычках питания. Интуитивно понятный интерфейс и удобный таймер делают использование приложения легким и эффективным. Присутствуют как ежедневные, так и еженедельные планы.

Благоприятствует снижению веса и улучшению обмена веществ, улучшению контроля уровня сахара в крови, повышению качества сна, улучшению здоровья и функций мозга.

Основные возможности Intermittent Fasting Tracker:

  • Таймер голодания: Задайте цель, запустите таймер, и приложение поможет вам придерживаться плана голодания, поддерживая вас на пути к достижению ваших целей по весу.
  • Трекер голодания: Отслеживайте вес, тренировки, сон, потребление воды и настроение, чтобы лучше понимать свое здоровье.
  • Состояние тела: Мониторинг веса, состояния тела натощак и потребления воды с ясной целью.
  • Результаты по телу: Проверьте, как ваши результаты в весе соотносятся с режимом периодического голодания.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Huawei HealthHuawei Health 14.0.8.310

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Пресс за 30 днейПресс за 30 дней 1.0.4

Приложение для Android, которое предлагает программу тренировки пресса на 30 дней для хорошей...

скачать Polar BeatPolar Beat 3.4.9

Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...

скачать GoodMamaGoodMama 1.1.9

Удобное Android-приложение, которое позволяет отслеживать и фиксировать буквально каждый...

скачать Справочник заболеванийСправочник заболеваний 1.105

Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя...

Отзывы о программе Intermittent Fasting Tracker

Admin

Отзывов о программе Intermittent Fasting Tracker 2.5.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв