HoliCal - это удобное приложение, которое обеспечивает полный обзор государственных праздников и событий для множества стран, включая Австралию, Украину, США, и другие. Теперь ты можешь легко отслеживать не только официальные праздники, но и школьные каникулы в различных странах.

Основные возможности HoliCal:

Напоминания: Настрой уведомления и больше не упускай ни одного праздника или события. Выбери удобный промежуток времени перед событием, чтобы быть готовым к важным датам.

Экспорт и печать: Сохраняй свои календари в PDF или распечатывай прямо из приложения. Также, удобно добавлять праздники в календарь устройства.

Виджет: Быстрый доступ к предстоящим государственным праздникам прямо на домашнем экране через наш виджет. Ты всегда будешь в курсе событий, даже не открывая приложение.

Обзор года: Простой, компактный обзор года, позволяющий быстро выделить все праздники и события. Весь год отображается аккуратно и организованно для удобного просмотра и управления.

В целом, HoliCal - это ваш надежный помощник для отслеживания праздников и событий в различных странах. С настройками напоминаний, возможностью экспорта, печати и удобным виджетом, ты всегда будешь в курсе и готов к любому важному моменту.