HoliCal для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,61 Мб
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HoliCal - это удобное приложение, которое обеспечивает полный обзор государственных праздников и событий для множества стран, включая Австралию, Украину, США, и другие. Теперь ты можешь легко отслеживать не только официальные праздники, но и школьные каникулы в различных странах.

Основные возможности HoliCal:

  • Напоминания: Настрой уведомления и больше не упускай ни одного праздника или события. Выбери удобный промежуток времени перед событием, чтобы быть готовым к важным датам.
  • Экспорт и печать: Сохраняй свои календари в PDF или распечатывай прямо из приложения. Также, удобно добавлять праздники в календарь устройства.
  • Виджет: Быстрый доступ к предстоящим государственным праздникам прямо на домашнем экране через наш виджет. Ты всегда будешь в курсе событий, даже не открывая приложение.
  • Обзор года: Простой, компактный обзор года, позволяющий быстро выделить все праздники и события. Весь год отображается аккуратно и организованно для удобного просмотра и управления.

В целом, HoliCal - это ваш надежный помощник для отслеживания праздников и событий в различных странах. С настройками напоминаний, возможностью экспорта, печати и удобным виджетом, ты всегда будешь в курсе и готов к любому важному моменту.

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