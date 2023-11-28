HoliCal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DevWolf
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,61 Мб
|СКАЧАТЬ
HoliCal - это удобное приложение, которое обеспечивает полный обзор государственных праздников и событий для множества стран, включая Австралию, Украину, США, и другие. Теперь ты можешь легко отслеживать не только официальные праздники, но и школьные каникулы в различных странах.
Основные возможности HoliCal:
- Напоминания: Настрой уведомления и больше не упускай ни одного праздника или события. Выбери удобный промежуток времени перед событием, чтобы быть готовым к важным датам.
- Экспорт и печать: Сохраняй свои календари в PDF или распечатывай прямо из приложения. Также, удобно добавлять праздники в календарь устройства.
- Виджет: Быстрый доступ к предстоящим государственным праздникам прямо на домашнем экране через наш виджет. Ты всегда будешь в курсе событий, даже не открывая приложение.
- Обзор года: Простой, компактный обзор года, позволяющий быстро выделить все праздники и события. Весь год отображается аккуратно и организованно для удобного просмотра и управления.
В целом, HoliCal - это ваш надежный помощник для отслеживания праздников и событий в различных странах. С настройками напоминаний, возможностью экспорта, печати и удобным виджетом, ты всегда будешь в курсе и готов к любому важному моменту.
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Admin
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