Reflectr для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:45,22 Мб
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Reflectr - это простой и интерактивный инструмент микрожурналирования с поддержкой искусственного интеллекта, который помогает вам вести записи, анализировать свои мысли и получать поддержку от уникальных личностей.

Основные возможности Reflectr:

  • Легкая публикация: Записывайте все, что у вас на уме, с аналогичной простотой социальных сетей, но с 100% конфиденциальностью.
  • Искусственный интеллект для анализа: Проводите самоанализ, возвращаясь к своим записям и задавая вопросы, чтобы углубить свои мысли и улучшить мышление.
  • Личности с ИИ: Получайте комментарии и рекомендации от интересных личностей с искусственным интеллектом, выбирая их характер и стиль, чтобы получить разнообразные подходы к вашим записям.
  • Стили письма с ИИ: Пишите свои заметки голосом или текстом, а затем используйте стили письма с ИИ для более ясного изложения мыслей.
  • Календарь настроения: Автоматически создавайте индикатор настроения на основе ваших записей и отслеживайте ежедневные тенденции.
  • Автоматическая категоризация и пометка: Reflectr умно классифицирует и помечает ваши записи, освобождая вас от забот об организации.
  • Конфиденциальность: Ваши данные надежно хранятся на устройстве, обеспечивая полную безопасность и конфиденциальность.
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