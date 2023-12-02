Reflectr для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daily Labs, LLC
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|45,22 Мб
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Reflectr - это простой и интерактивный инструмент микрожурналирования с поддержкой искусственного интеллекта, который помогает вам вести записи, анализировать свои мысли и получать поддержку от уникальных личностей.
Основные возможности Reflectr:
- Легкая публикация: Записывайте все, что у вас на уме, с аналогичной простотой социальных сетей, но с 100% конфиденциальностью.
- Искусственный интеллект для анализа: Проводите самоанализ, возвращаясь к своим записям и задавая вопросы, чтобы углубить свои мысли и улучшить мышление.
- Личности с ИИ: Получайте комментарии и рекомендации от интересных личностей с искусственным интеллектом, выбирая их характер и стиль, чтобы получить разнообразные подходы к вашим записям.
- Стили письма с ИИ: Пишите свои заметки голосом или текстом, а затем используйте стили письма с ИИ для более ясного изложения мыслей.
- Календарь настроения: Автоматически создавайте индикатор настроения на основе ваших записей и отслеживайте ежедневные тенденции.
- Автоматическая категоризация и пометка: Reflectr умно классифицирует и помечает ваши записи, освобождая вас от забот об организации.
- Конфиденциальность: Ваши данные надежно хранятся на устройстве, обеспечивая полную безопасность и конфиденциальность.
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