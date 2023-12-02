Mind Notes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.71.1110 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|QR Scanner & QR Code Generator & Radio & Notes
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,59 Мб
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Mind Notes - это эффективное и простое приложение для создания качественных заметок. Сфокусированное на функциональности, оно предоставляет инструменты для организации ваших мыслей, задач и идей.
Основные возможности приложения Mind Notes:
- Категории и виджеты: Организуйте свои заметки с помощью категорий и цветных виджетов, делая процесс управления информацией максимально удобным.
- Мультимедийные вложения: Прикрепляйте к заметкам аудио, фотографии и рисунки, чтобы дополнить текстовую информацию.
- Управление задачами: Создавайте списки задач и используйте чек-листы для эффективного контроля за выполнением задач.
- Безопасное хранение: Защитите свои записи с помощью блокировки и обеспечьте безопасное хранение личных данных.
- Синхронизация между устройствами: Легко обменивайтесь заметками между всеми вашими устройствами под управлением Android.
- Виджет на главном экране: Быстрый доступ к заметкам с главного экрана благодаря виджету, облегчающему процесс создания и просмотра записей.
- Экспорт и импорт: Экспортируйте заметки в форматы PDF и изображения, обеспечивая удобство обмена информацией.
- Темы блокнота: Настройте внешний вид своего блокнота с различными темами, придавая записям уникальный стиль.
Mind Notes - ваш надежный партнер для ведения ежедневных записей, создания списков и планирования задач. Простое в использовании, оно обеспечивает эффективное управление информацией и помогает вам быть организованным в любой сфере жизни и работы.
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Admin
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