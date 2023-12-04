Auto Mouse Mover для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $8.76
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:30.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:755 Кб
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Auto Mouse Mover скриншот № 1

Auto Mouse Mover - это надежная утилита для автоматического перемещения мыши, предотвращая переход компьютера в режим гибернации. Это решение сохраняет активность экрана, не требуя дополнительных устройств. В настройках  можно задать интервал и количество пикселей для движения мыши.

Основные возможности Auto Mouse Mover:

  • Автоматическое перемещение мыши: Установите интервал и количество пикселей для непрерывной активности.
  • Простая установка: Загрузите и настройте без необходимости администраторских прав.
  • Минимизация при запуске: Управляйте видимостью приложения по своему усмотрению.
  • Гибкость использования: Предотвратите спящий режим, поддерживая бодрствующее состояние.
Примечание: Введите 0 в поля, чтобы отключить автоматическое перемещение. Закройте приложение для полной остановки.
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