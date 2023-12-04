Auto Mouse Mover - это надежная утилита для автоматического перемещения мыши, предотвращая переход компьютера в режим гибернации. Это решение сохраняет активность экрана, не требуя дополнительных устройств. В настройках можно задать интервал и количество пикселей для движения мыши.

Основные возможности Auto Mouse Mover:

Автоматическое перемещение мыши: Установите интервал и количество пикселей для непрерывной активности.

Простая установка: Загрузите и настройте без необходимости администраторских прав.

Минимизация при запуске: Управляйте видимостью приложения по своему усмотрению.

Гибкость использования: Предотвратите спящий режим, поддерживая бодрствующее состояние.

Примечание: Введите 0 в поля, чтобы отключить автоматическое перемещение. Закройте приложение для полной остановки.