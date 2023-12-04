Auto Mouse Mover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.76
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|30.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurGee
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|755 Кб
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Auto Mouse Mover - это надежная утилита для автоматического перемещения мыши, предотвращая переход компьютера в режим гибернации. Это решение сохраняет активность экрана, не требуя дополнительных устройств. В настройках можно задать интервал и количество пикселей для движения мыши.
Основные возможности Auto Mouse Mover:
- Автоматическое перемещение мыши: Установите интервал и количество пикселей для непрерывной активности.
- Простая установка: Загрузите и настройте без необходимости администраторских прав.
- Минимизация при запуске: Управляйте видимостью приложения по своему усмотрению.
- Гибкость использования: Предотвратите спящий режим, поддерживая бодрствующее состояние.
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Admin
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