Network Controller - удобная утилита для управления сетевыми подключениями на вашем компьютере под управлением Windows. Это надежное приложение позволяет вам легко включать и отключать LAN-соединения через ярлык на рабочем столе, а также просматривать текущий статус сетевых подключений.

Для включения/выключения LAN-соединений требуются права администратора. Это обеспечивает безопасность и избегает нежелательных воздействий на других пользователей вашего компьютера.

Основные возможности Network Controller: