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Network Controller для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $8.76
Ограничение:20 запусков
Версия:5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:643 Кб
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Network Controller скриншот № 1

Network Controller - удобная утилита для управления сетевыми подключениями на вашем компьютере под управлением Windows. Это надежное приложение позволяет вам легко включать и отключать LAN-соединения через ярлык на рабочем столе, а также просматривать текущий статус сетевых подключений.

Для включения/выключения LAN-соединений требуются права администратора. Это обеспечивает безопасность и избегает нежелательных воздействий на других пользователей вашего компьютера.

Основные возможности Network Controller:

  • Управление подключениями: Просто включайте или отключайте LAN-соединения посредством удобного ярлыка, делая процесс управления сетью максимально эффективным.
  • Просмотр состояния подключений: Быстро получайте информацию о текущем состоянии всех сетевых подключений прямо из окна Network Controller.
  • Легкость использования: Используйте утилиту с легкостью, даже если у вас одна сетевая карта. Переключайтесь между локальной сетью и отключением подключения без лишних усилий.
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