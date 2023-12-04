Network Controller для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.76
|Ограничение:
|20 запусков
|Версия:
|5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurGee
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|643 Кб
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Network Controller - удобная утилита для управления сетевыми подключениями на вашем компьютере под управлением Windows. Это надежное приложение позволяет вам легко включать и отключать LAN-соединения через ярлык на рабочем столе, а также просматривать текущий статус сетевых подключений.
Для включения/выключения LAN-соединений требуются права администратора. Это обеспечивает безопасность и избегает нежелательных воздействий на других пользователей вашего компьютера.
Основные возможности Network Controller:
- Управление подключениями: Просто включайте или отключайте LAN-соединения посредством удобного ярлыка, делая процесс управления сетью максимально эффективным.
- Просмотр состояния подключений: Быстро получайте информацию о текущем состоянии всех сетевых подключений прямо из окна Network Controller.
- Легкость использования: Используйте утилиту с легкостью, даже если у вас одна сетевая карта. Переключайтесь между локальной сетью и отключением подключения без лишних усилий.
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