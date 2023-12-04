GoPay для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:53,29 Мб
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GoPay - это приложение для мобильных платежей, которое позволяет вам переводить деньги, оплачивать счета и товары, и совершать покупки в Интернете.

Основные возможности GoPay:

  • Бесплатные переводы: GoPay предлагает до 100 бесплатных переводов в месяц на любые банковские счета и другие электронные кошельки.
  • Оплата услуг: Позволяет вам оплачивать счета за коммунальные услуги, интернет, телевидение, мобильную связь, а также покупки в Интернете и в магазинах.
  • Покупка цифровых товаров: Приложение позволяет вам покупать кредиты, игровые ваучеры, пакеты данных и другие цифровые товары.
  • Безналичная оплата: GoPay позволяет вам оплачивать товары и услуги в магазинах с помощью сканирования QRIS.
  • Управление расходами: Автоматически отслеживает ваши расходы и классифицирует их по категориям. Это поможет вам контролировать свой бюджет и расходы.
  • Безопасность: Использует различные меры безопасности для защиты ваших данных и средств, включая PIN-код, биометрическую аутентификацию и гарантию возврата баланса.
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