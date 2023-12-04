GoPay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|53,29 Мб
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GoPay - это приложение для мобильных платежей, которое позволяет вам переводить деньги, оплачивать счета и товары, и совершать покупки в Интернете.
Основные возможности GoPay:
- Бесплатные переводы: GoPay предлагает до 100 бесплатных переводов в месяц на любые банковские счета и другие электронные кошельки.
- Оплата услуг: Позволяет вам оплачивать счета за коммунальные услуги, интернет, телевидение, мобильную связь, а также покупки в Интернете и в магазинах.
- Покупка цифровых товаров: Приложение позволяет вам покупать кредиты, игровые ваучеры, пакеты данных и другие цифровые товары.
- Безналичная оплата: GoPay позволяет вам оплачивать товары и услуги в магазинах с помощью сканирования QRIS.
- Управление расходами: Автоматически отслеживает ваши расходы и классифицирует их по категориям. Это поможет вам контролировать свой бюджет и расходы.
- Безопасность: Использует различные меры безопасности для защиты ваших данных и средств, включая PIN-код, биометрическую аутентификацию и гарантию возврата баланса.
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Admin
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