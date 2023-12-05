Stimuler для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Языки - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79,25 Мб
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Stimuler - идеальный спутник в подготовке к IELTS Speaking и улучшении навыков разговорной практики на английском языке. Разработанный командой экспертов IIT, приложение погружает вас в мир практических тестов IELTS, помогая свободно общаться по-английски.

Основные возможности приложения Stimuler:

  • 60-секундный магический тест: Запишите короткую речь и получите мгновенную оценку произношения, беглости речи и словарного запаса, а также немедленный балл IELTS для отслеживания прогресса.
  • Реальные IELTS симуляции: Уникальные видеотесты, отражающие реальный опыт IELTS. Общайтесь, говорите и получайте обратную связь в реальном времени с группой IELTS Speaking.
  • Более 100 разнообразных тем: Stimuler предлагает широкий выбор разговорных тем для IELTS, TOEFL и обычной практики английского языка.
  • 360-градусная оценка навыков: Анализируйте различные аспекты разговорной речи, включая темп, тональность и паузы, для полного понимания ваших навыков.
  • Персонализированные подсказки: Получайте индивидуальные обратные связи после каждого занятия, созданные специально для вас.
  • Премиум функции: За номинальную плату менее 5 долларов в месяц вы получаете доступ к индивидуальной дорожной карте, полным пробным тестам и многому другому.
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