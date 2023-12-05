Stimuler для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stimuler
|Категории:
|Языки - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79,25 Мб
|СКАЧАТЬ
Stimuler - идеальный спутник в подготовке к IELTS Speaking и улучшении навыков разговорной практики на английском языке. Разработанный командой экспертов IIT, приложение погружает вас в мир практических тестов IELTS, помогая свободно общаться по-английски.
Основные возможности приложения Stimuler:
- 60-секундный магический тест: Запишите короткую речь и получите мгновенную оценку произношения, беглости речи и словарного запаса, а также немедленный балл IELTS для отслеживания прогресса.
- Реальные IELTS симуляции: Уникальные видеотесты, отражающие реальный опыт IELTS. Общайтесь, говорите и получайте обратную связь в реальном времени с группой IELTS Speaking.
- Более 100 разнообразных тем: Stimuler предлагает широкий выбор разговорных тем для IELTS, TOEFL и обычной практики английского языка.
- 360-градусная оценка навыков: Анализируйте различные аспекты разговорной речи, включая темп, тональность и паузы, для полного понимания ваших навыков.
- Персонализированные подсказки: Получайте индивидуальные обратные связи после каждого занятия, созданные специально для вас.
- Премиум функции: За номинальную плату менее 5 долларов в месяц вы получаете доступ к индивидуальной дорожной карте, полным пробным тестам и многому другому.
Полиглот. Английские слова 2.19
Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений...
Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...
Латышский язык для начинающих 2.1.0
Латышский язык для начинающих - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...
Программа предлагает увлекательный способ для вашего ребенка научиться читать и писать...
Отзывы о программе Stimuler
Admin
Отзывов о программе Stimuler 2.3.11 пока нет, можете добавить...