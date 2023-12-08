Secure Delete для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $7.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2317 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Очистка диска
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Размер:2,2 Мб
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Secure Delete - это простое и эффективное приложение для безвозвратного удаления файлов в операционной системе Windows.

При использовании Secure Delete, вы получите возможность удалить файлы окончательно, делая их невосстановимыми. Процесс работы с приложением интуитивно понятен благодаря мастеру, который проведет вас через несколько простых этапов.

Основные возможности приложения Secure Delete:

  • Удаление файлов в несколько шагов: Добавляйте файлы и папки для удаления, либо по одному, либо перетаскивая их в главное окно.
  • Настройка дополнительных опций: Вы можете выбрать дополнительные параметры безопасного удаления файлов, но это не обязательный шаг.
  • Меры для сделать файлы невосстановимыми: Secure Delete предлагает несколько мер для обеспечения безопасности удаления, такие как переименование файла, изменение даты файла, добавление случайных символов и перезапись содержимого.
  • Уведомление после удаления: После успешного удаления файлов, приложение уведомит вас о количестве стертых байт и обработанных файлов. В случае ошибок, вы также получите уведомление.

В целом, Secure Delete - простое в использовании приложение с опциями, которые обеспечивают удаление файлов без возможности восстановления. Это надежное решение для тех, кто ищет безопасный и эффективный способ избавления от конфиденциальных данных.

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