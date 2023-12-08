Secure Delete для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $7.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2317 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PrivacyRoot
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,2 Мб
|СКАЧАТЬ
Secure Delete - это простое и эффективное приложение для безвозвратного удаления файлов в операционной системе Windows.
При использовании Secure Delete, вы получите возможность удалить файлы окончательно, делая их невосстановимыми. Процесс работы с приложением интуитивно понятен благодаря мастеру, который проведет вас через несколько простых этапов.
Основные возможности приложения Secure Delete:
- Удаление файлов в несколько шагов: Добавляйте файлы и папки для удаления, либо по одному, либо перетаскивая их в главное окно.
- Настройка дополнительных опций: Вы можете выбрать дополнительные параметры безопасного удаления файлов, но это не обязательный шаг.
- Меры для сделать файлы невосстановимыми: Secure Delete предлагает несколько мер для обеспечения безопасности удаления, такие как переименование файла, изменение даты файла, добавление случайных символов и перезапись содержимого.
- Уведомление после удаления: После успешного удаления файлов, приложение уведомит вас о количестве стертых байт и обработанных файлов. В случае ошибок, вы также получите уведомление.
В целом, Secure Delete - простое в использовании приложение с опциями, которые обеспечивают удаление файлов без возможности восстановления. Это надежное решение для тех, кто ищет безопасный и эффективный способ избавления от конфиденциальных данных.
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