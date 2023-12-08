Stippl для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,76 Мб
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Stippl - это не просто еще одно средство для планирования путешествий; это комплексное приложение, спроектированное для сделки с различными аспектами вашего путешествия.

Основные функции:

  • Создавайте оптимальные маршруты с легкостью, используя функцию перетаскивания.
  • Бронируйте жилье с популярных платформ, таких как Booking, Airbnb, Hostelworld, не покидая приложение.
  • Подбирайте мероприятия, места для еды и напитков без необходимости копирования и вставки ссылок.
  • Исследуйте транспортные маршруты и найдите билеты с минимальным трудозатратами.
  • Получайте мгновенный обзор общей стоимости вашего путешествия.
  • Отслеживайте затраты на каждого участника поездки.
  • Работайте с бюджетом в разных валютах, имея представление о том, на что именно тратятся ваши деньги.
  • Составляйте список мест, которые вы мечтаете посетить, сохраняя результаты своих исследований.
  • Добавляйте заметки и классифицируйте места на карте для более удобной навигации.
  • Легко просматривайте списки пожеланий ваших друзей и рекомендации.
  • Получайте доступ к туристическому контенту от известных блоггеров и влиятельных личностей.
  • Становитесь влиятельным в туристической области, создавая собственное сообщество.
  • Создавайте информативные обзоры своих путешествий для публикации на вашем блоге или в сети.
  • Общайтесь с единомышленниками, обменивайтесь опытом и рекомендациями.
  • Сохраняйте места, которые вы рекомендуете, и наслаждайтесь вдохновением от других путешественников.
  • Улучшайте свои путешествия, общаясь с людьми, которые разделяют вашу страсть к открытиям.
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