Stippl для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stippl
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,76 Мб
|СКАЧАТЬ
Stippl - это не просто еще одно средство для планирования путешествий; это комплексное приложение, спроектированное для сделки с различными аспектами вашего путешествия.
Основные функции:
- Создавайте оптимальные маршруты с легкостью, используя функцию перетаскивания.
- Бронируйте жилье с популярных платформ, таких как Booking, Airbnb, Hostelworld, не покидая приложение.
- Подбирайте мероприятия, места для еды и напитков без необходимости копирования и вставки ссылок.
- Исследуйте транспортные маршруты и найдите билеты с минимальным трудозатратами.
- Получайте мгновенный обзор общей стоимости вашего путешествия.
- Отслеживайте затраты на каждого участника поездки.
- Работайте с бюджетом в разных валютах, имея представление о том, на что именно тратятся ваши деньги.
- Составляйте список мест, которые вы мечтаете посетить, сохраняя результаты своих исследований.
- Добавляйте заметки и классифицируйте места на карте для более удобной навигации.
- Легко просматривайте списки пожеланий ваших друзей и рекомендации.
- Получайте доступ к туристическому контенту от известных блоггеров и влиятельных личностей.
- Становитесь влиятельным в туристической области, создавая собственное сообщество.
- Создавайте информативные обзоры своих путешествий для публикации на вашем блоге или в сети.
- Общайтесь с единомышленниками, обменивайтесь опытом и рекомендациями.
- Сохраняйте места, которые вы рекомендуете, и наслаждайтесь вдохновением от других путешественников.
- Улучшайте свои путешествия, общаясь с людьми, которые разделяют вашу страсть к открытиям.
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