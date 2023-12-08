ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"

Huge Digital Clock 7.3.2 Приложение отображает на весь дисплей цифровые часы. Может показывать день недели и дату...

Birthday calendar reminder 2.0.12 Удобное в использовании Android-приложение, предназначенное для организации всех ваших дней...

Scheduleify 2.155.282.4-beta Бесплатный интеллектуальный планировщик расписания, диспетчер задач, приложение для...

Лунный календарь 2.0 Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

BZ Напоминания и Дни Рождения 2.3.4 BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...