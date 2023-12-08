Whiz! для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Whiz Technology
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|101,72 Мб
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Whiz! – это инновационное приложение, созданное специально для подростков, чтобы они могли легко и независимо управлять своими финансами. Начиная от контроля расходов и заканчивая ежедневными транзакциями, Whiz! предоставляет полный спектр функций для эффективного управления деньгами.
Основные возможности приложения Whiz!:
- Возможность приглашать друзей или родственников для совместного накопления средств. Whiz! делает процесс управления финансами увлекательным и социальным.
- Позволяет откладывать сдачу при каждой транзакции или автоматически переводить деньги в свой "финансовый карман". Whiz! позволяет создать автоматическую систему накоплений.
- Совершайте сделки с удобным QRIS/VA, покупайте кредитные или игровые ваучеры, а также легко отслеживайте свои доходы и расходы. Whiz! обеспечивает прозрачность финансов и помогает понять, куда уходят ваши деньги.
- Отделяйте прямые счета от ваших транзакций и четко отслеживайте, кто и сколько оплатил. Whiz! делает процесс распределения счетов легким и структурированным.
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