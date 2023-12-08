Whiz! – это инновационное приложение, созданное специально для подростков, чтобы они могли легко и независимо управлять своими финансами. Начиная от контроля расходов и заканчивая ежедневными транзакциями, Whiz! предоставляет полный спектр функций для эффективного управления деньгами.

Основные возможности приложения Whiz!: