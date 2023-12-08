Whiz! для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:101,72 Мб
СКАЧАТЬ
Whiz! скриншот № 1
Whiz! скриншот № 2
Whiz! скриншот № 3
Whiz! скриншот № 4

Whiz! – это инновационное приложение, созданное специально для подростков, чтобы они могли легко и независимо управлять своими финансами. Начиная от контроля расходов и заканчивая ежедневными транзакциями, Whiz! предоставляет полный спектр функций для эффективного управления деньгами.

Основные возможности приложения Whiz!:

  • Возможность приглашать друзей или родственников для совместного накопления средств. Whiz! делает процесс управления финансами увлекательным и социальным.
  • Позволяет откладывать сдачу при каждой транзакции или автоматически переводить деньги в свой "финансовый карман". Whiz! позволяет создать автоматическую систему накоплений.
  • Совершайте сделки с удобным QRIS/VA, покупайте кредитные или игровые ваучеры, а также легко отслеживайте свои доходы и расходы. Whiz! обеспечивает прозрачность финансов и помогает понять, куда уходят ваши деньги.
  • Отделяйте прямые счета от ваших транзакций и четко отслеживайте, кто и сколько оплатил. Whiz! делает процесс распределения счетов легким и структурированным.
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 200-11-01

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать Coinbase Bitcoin WalletCoinbase Bitcoin Wallet 6.25.0

Приложение для Android-устройств, с помощью которого можно легко и безопасно купить,...

скачать MonobankMonobank 1.40.11

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать QIWIQIWI 4.31.0

QIWI - при помощи этого приложения вы сможете в считанные секунды оплатить коммунальные...

скачать Samsung PaySamsung Pay 2.5.51

Удобный, простой в использовании и безопасный платежный сервис, который позволяет...

скачать Домашняя бухгалтерия LiteДомашняя бухгалтерия Lite 7.0.64

Забудьте про сложную таблицу в компьютере, про блокнот и калькулятор! Внесите полный...

Отзывы о программе Whiz!

Admin

Отзывов о программе Whiz! 1.5.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв