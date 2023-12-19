Emojinator для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 | Статистика
Размер:371 Кб
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Emojinator скриншот № 1

Emojinator - это приложение для Slack, которое позволяет пользователям создавать и использовать пользовательские эмодзи. Emojinator помогает пользователям общаться более эффективно и выразительно. Пользовательские эмодзи могут быть использованы для передачи эмоций, идей и концепций, которые трудно выразить словами.

Пользовательские эмодзи могут сделать сообщения Slack более интересными и увлекательными. Они могут помочь повысить вовлеченность пользователей и сделать общение более приятным.

Основные функции приложения Emojinator:

  • Просмотр и поиск пользовательских эмодзи: Программа предлагает обширную библиотеку пользовательских эмодзи, разделенных по категориям. Пользователи могут легко просматривать и находить эмодзи, которые соответствуют их потребностям.
  • Создание пользовательских эмодзи: Emojinator позволяет пользователям создавать свои собственные эмодзи из изображений или текста. Пользователи могут выбрать из широкого спектра шаблонов и опций настройки, чтобы создать уникальные и выразительные эмодзи.
  • Копирование и вставка пользовательских эмодзи: Приложение позволяет пользователям легко копировать и вставлять пользовательские эмодзи в сообщения Slack. Пользователи могут быстро и легко добавлять персонализированные выражения в свои разговоры.
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