Emojinator для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jason Dufair
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 | Статистика
|Размер:
|371 Кб
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Emojinator - это приложение для Slack, которое позволяет пользователям создавать и использовать пользовательские эмодзи. Emojinator помогает пользователям общаться более эффективно и выразительно. Пользовательские эмодзи могут быть использованы для передачи эмоций, идей и концепций, которые трудно выразить словами.
Пользовательские эмодзи могут сделать сообщения Slack более интересными и увлекательными. Они могут помочь повысить вовлеченность пользователей и сделать общение более приятным.
Основные функции приложения Emojinator:
- Просмотр и поиск пользовательских эмодзи: Программа предлагает обширную библиотеку пользовательских эмодзи, разделенных по категориям. Пользователи могут легко просматривать и находить эмодзи, которые соответствуют их потребностям.
- Создание пользовательских эмодзи: Emojinator позволяет пользователям создавать свои собственные эмодзи из изображений или текста. Пользователи могут выбрать из широкого спектра шаблонов и опций настройки, чтобы создать уникальные и выразительные эмодзи.
- Копирование и вставка пользовательских эмодзи: Приложение позволяет пользователям легко копировать и вставлять пользовательские эмодзи в сообщения Slack. Пользователи могут быстро и легко добавлять персонализированные выражения в свои разговоры.
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