AI Photo Object Eraser для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 21 | Статистика
Размер:31,55 Мб
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AI Photo Object Eraser скриншот № 1

AI Photo Object Eraser - это простое в использовании приложение для удаления объектов с изображений с помощью искусственного интеллекта. Оно позволяет быстро и эффективно удалять нежелательные объекты с фотографий, не требуя от пользователя специальных навыков или знаний.

Основные возможности AI Photo Object Eraser:

  • Простой интерфейс: Интуитивно понятное главное окно с крупными иконками и панелью инструментов делает работу с приложением максимально удобной.
  • Учебник: Даже если вы впервые пользуетесь приложением, встроенный учебник с письменными и графическими инструкциями поможет вам быстро освоить все функции.
  • Поддержка форматов: Работает с изображениями в форматах JPG, PNG и сохраняет прозрачность PNG-изображений.
  • Регулируемые инструменты: Изменяйте размер ластика и цвет метки для максимальной гибкости при удалении объектов.
  • Искусственный интеллект: С использованием передовых алгоритмов глубокого обучения, приложение полностью стирает выделенный объект.
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