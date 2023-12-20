AI Photo Object Eraser - это простое в использовании приложение для удаления объектов с изображений с помощью искусственного интеллекта. Оно позволяет быстро и эффективно удалять нежелательные объекты с фотографий, не требуя от пользователя специальных навыков или знаний.

Основные возможности AI Photo Object Eraser: