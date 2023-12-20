AI Photo Object Eraser для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Background Generator
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 21 | Статистика
|Размер:
|31,55 Мб
|СКАЧАТЬ
AI Photo Object Eraser - это простое в использовании приложение для удаления объектов с изображений с помощью искусственного интеллекта. Оно позволяет быстро и эффективно удалять нежелательные объекты с фотографий, не требуя от пользователя специальных навыков или знаний.
Основные возможности AI Photo Object Eraser:
- Простой интерфейс: Интуитивно понятное главное окно с крупными иконками и панелью инструментов делает работу с приложением максимально удобной.
- Учебник: Даже если вы впервые пользуетесь приложением, встроенный учебник с письменными и графическими инструкциями поможет вам быстро освоить все функции.
- Поддержка форматов: Работает с изображениями в форматах JPG, PNG и сохраняет прозрачность PNG-изображений.
- Регулируемые инструменты: Изменяйте размер ластика и цвет метки для максимальной гибкости при удалении объектов.
- Искусственный интеллект: С использованием передовых алгоритмов глубокого обучения, приложение полностью стирает выделенный объект.
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