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IP to Country Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,39 Мб
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IP to Country Converter скриншот № 1

IP to Country Converter - это небольшое, но мощное приложение, которое позволяет быстро и легко узнать страну или континент, с которого пришел IP-адрес. Программа поддерживает широкий спектр функций, включая определение страны и кода страны, определение континента и кода континента, определение членства в Европейском союзе, а также пакетную обработку списков IP-адресов.

Основные возможности IP to Country Converter:

  • Определение страны и кода страны: с помощью приложения вы можете легко узнать, из какой страны пришел IP-адрес. Программа использует самую свежую базу данных IP-адресов, чтобы обеспечить точность результатов.
  • Определение континента и кода континента: также программа позволяет узнать континент, с которого пришел IP-адрес. Это может быть полезно, например, для определения потенциального местонахождения пользователя.
  • Определение членства в Европейском союзе: утилита определяет, является ли страна, в которой находится IP-адрес, членом Европейского союза. Это может быть полезно, например, для проверки соответствия IP-адреса европейским законам.
  • Пакетная обработка списков IP-адресов: IP to Country Converter позволяет обрабатывать длинные списки IP-адресов одновременно. Это может быть полезно, например, для анализа данных или проверки соответствия IP-адресов требованиям.
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