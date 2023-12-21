IP to Country Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,39 Мб
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IP to Country Converter - это небольшое, но мощное приложение, которое позволяет быстро и легко узнать страну или континент, с которого пришел IP-адрес. Программа поддерживает широкий спектр функций, включая определение страны и кода страны, определение континента и кода континента, определение членства в Европейском союзе, а также пакетную обработку списков IP-адресов.
Основные возможности IP to Country Converter:
- Определение страны и кода страны: с помощью приложения вы можете легко узнать, из какой страны пришел IP-адрес. Программа использует самую свежую базу данных IP-адресов, чтобы обеспечить точность результатов.
- Определение континента и кода континента: также программа позволяет узнать континент, с которого пришел IP-адрес. Это может быть полезно, например, для определения потенциального местонахождения пользователя.
- Определение членства в Европейском союзе: утилита определяет, является ли страна, в которой находится IP-адрес, членом Европейского союза. Это может быть полезно, например, для проверки соответствия IP-адреса европейским законам.
- Пакетная обработка списков IP-адресов: IP to Country Converter позволяет обрабатывать длинные списки IP-адресов одновременно. Это может быть полезно, например, для анализа данных или проверки соответствия IP-адресов требованиям.
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