IP to Country Converter - это небольшое, но мощное приложение, которое позволяет быстро и легко узнать страну или континент, с которого пришел IP-адрес. Программа поддерживает широкий спектр функций, включая определение страны и кода страны, определение континента и кода континента, определение членства в Европейском союзе, а также пакетную обработку списков IP-адресов.

Основные возможности IP to Country Converter: