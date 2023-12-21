N календарь для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,96 Мб
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N Календарь - это бесплатный органайзер и ежедневник, который облегчит управление временем в работе, учебе, и повседневной жизни. Создавай планы дня, расписания на неделю и не пропускай важные моменты.

Простота использования нашего персонального органайзера позволяет вам быстро составлять расписание, добавлять встречи или задачи всего одним касанием. Возможность добавлять заметки с напоминаниями помогает вам быть в курсе всех важных событий.

Основные функции N Календаря:

  • Простота использования: N Календарь прост в освоении и использовании. Достаточно одного нажатия, чтобы открыть ежедневник, выбрать время и запланировать встречу или список дел.
  • Цветовое кодирование: Каждая задача в N Календаре может быть окрашена в определенный цвет, что позволяет легко различать задачи по категориям (работа, учеба, спорт, отдых и т.д.).
  • Напоминания: N Календарь позволяет создавать напоминания о предстоящих задачах и событиях. Это поможет вам ничего не забыть и не пропустить важные встречи.
  • Совместный доступ: Вы можете делиться своим календарем с другими людьми, например, с коллегами, семьей или друзьями. Это удобно для совместной работы или планирования совместных мероприятий.
  • Регулировка размера шрифта.
  • Различные режимы просмотра.
  • URL-адреса и карты.
  • Кодовый замок для защиты конфиденциальности.
  • Удаление рекламы (покупка в приложении).
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