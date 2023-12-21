N календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Komorebi Inc.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,96 Мб
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N Календарь - это бесплатный органайзер и ежедневник, который облегчит управление временем в работе, учебе, и повседневной жизни. Создавай планы дня, расписания на неделю и не пропускай важные моменты.
Простота использования нашего персонального органайзера позволяет вам быстро составлять расписание, добавлять встречи или задачи всего одним касанием. Возможность добавлять заметки с напоминаниями помогает вам быть в курсе всех важных событий.
Основные функции N Календаря:
- Простота использования: N Календарь прост в освоении и использовании. Достаточно одного нажатия, чтобы открыть ежедневник, выбрать время и запланировать встречу или список дел.
- Цветовое кодирование: Каждая задача в N Календаре может быть окрашена в определенный цвет, что позволяет легко различать задачи по категориям (работа, учеба, спорт, отдых и т.д.).
- Напоминания: N Календарь позволяет создавать напоминания о предстоящих задачах и событиях. Это поможет вам ничего не забыть и не пропустить важные встречи.
- Совместный доступ: Вы можете делиться своим календарем с другими людьми, например, с коллегами, семьей или друзьями. Это удобно для совместной работы или планирования совместных мероприятий.
- Регулировка размера шрифта.
- Различные режимы просмотра.
- URL-адреса и карты.
- Кодовый замок для защиты конфиденциальности.
- Удаление рекламы (покупка в приложении).
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Admin
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