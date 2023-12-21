N Календарь - это бесплатный органайзер и ежедневник, который облегчит управление временем в работе, учебе, и повседневной жизни. Создавай планы дня, расписания на неделю и не пропускай важные моменты.

Простота использования нашего персонального органайзера позволяет вам быстро составлять расписание, добавлять встречи или задачи всего одним касанием. Возможность добавлять заметки с напоминаниями помогает вам быть в курсе всех важных событий.

Основные функции N Календаря: