Journey для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.1E-play | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Two App Studio Pte. Ltd.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|34,2 Мб
|СКАЧАТЬ
Journey - дневник, который поможет вам сохранить воспоминания и улучшить психическое здоровье.
Journey - это приложение для ведения дневника, которое помогает пользователям сохранять воспоминания, отслеживать настроение и развивать благодарность. Приложение предлагает широкий спектр функций и возможностей, которые делают его идеальным инструментом для тех, кто хочет улучшить свое психическое здоровье и благополучие.
Основные функции Journey:
- Захватывайте красивые воспоминания: позволяет пользователям добавлять фотографии, видео и аудиозаписи к своим записям. Это помогает сохранить воспоминания о важных моментах жизни и сделать их более живыми и яркими.
- Создавайте потрясающие записи в дневнике: предлагает широкий спектр инструментов для ведения дневника, включая шрифты, форматирование текста, таблицы и списки. Это позволяет пользователям создавать индивидуальные и привлекательные записи в дневнике.
- Возвращайтесь к самым счастливым моментам: позволяет пользователям просматривать свои старые записи в дневнике и получать уведомления о важных событиях. Это помогает пользователям вспомнить счастливые времена и сохранить благодарность за свою жизнь.
- Отслеживание настроения: позволяет пользователям отслеживать свое настроение с течением времени. Это может помочь пользователям лучше понять свои эмоции и выявить закономерности в своем настроении.
- Общий дневник: позволяет пользователям сотрудничать с другими в создании общего дневника. Это отличный способ поделиться своими мыслями и чувствами с близкими людьми.
- Шифрование от конца к концу: использует шифрование от конца к концу для защиты записей пользователей. Это означает, что только пользователи могут получить доступ к своим записям, даже если их устройство будет украдено или потеряно.
- Синхронизация с облаком: синхронизирует записи пользователей с облаком, чтобы их можно было получить с любого устройства.
- Просмотр записей в календаре, фотографиях, видео и на карте: позволяет пользователям просматривать свои записи в различных представлениях, включая календарь, фотографии, видео и карту. Это помогает пользователям легко находить нужные записи.
- 14 цветовых тем: предлагает 14 цветовых тем, чтобы пользователи могли настроить внешний вид приложения в соответствии со своим вкусом.
- Защита паролем и отпечатком пальца: позволяет пользователям защитить свои записи паролем или отпечатком пальца. Это помогает защитить конфиденциальность пользователей.
- Доступно на мобильных устройствах, настольных компьютерах и веб-версии: Journey доступно на мобильных устройствах, настольных компьютерах и веб-версии. Это позволяет пользователям вести дневник где угодно и когда угодно.
Простой способ фиксировать и выделять свои идеи, составлять списки и вести повседневные...
Небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в...
Простое, кроссплатформенное и удобное в использовании Android-приложение для ведения...
Squid (Papyrus) – создавайте рукописные заметки на экране с помощью стилуса или пальца....
Портативный помощник, который поможет следить за вам вашим расписанием, событиями и...
Приложение для Android, предназначенное для пользователей, которые хотят отслеживать свой...
Отзывы о программе Journey
Admin
Отзывов о программе Journey 5.2.1E-play пока нет, можете добавить...