Journey для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.1E-play | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:34,2 Мб
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Journey - дневник, который поможет вам сохранить воспоминания и улучшить психическое здоровье.

Journey - это приложение для ведения дневника, которое помогает пользователям сохранять воспоминания, отслеживать настроение и развивать благодарность. Приложение предлагает широкий спектр функций и возможностей, которые делают его идеальным инструментом для тех, кто хочет улучшить свое психическое здоровье и благополучие.

Основные функции Journey:

  • Захватывайте красивые воспоминания: позволяет пользователям добавлять фотографии, видео и аудиозаписи к своим записям. Это помогает сохранить воспоминания о важных моментах жизни и сделать их более живыми и яркими.
  • Создавайте потрясающие записи в дневнике: предлагает широкий спектр инструментов для ведения дневника, включая шрифты, форматирование текста, таблицы и списки. Это позволяет пользователям создавать индивидуальные и привлекательные записи в дневнике.
  • Возвращайтесь к самым счастливым моментам: позволяет пользователям просматривать свои старые записи в дневнике и получать уведомления о важных событиях. Это помогает пользователям вспомнить счастливые времена и сохранить благодарность за свою жизнь.
  • Отслеживание настроения: позволяет пользователям отслеживать свое настроение с течением времени. Это может помочь пользователям лучше понять свои эмоции и выявить закономерности в своем настроении.
  • Общий дневник: позволяет пользователям сотрудничать с другими в создании общего дневника. Это отличный способ поделиться своими мыслями и чувствами с близкими людьми.
  • Шифрование от конца к концу: использует шифрование от конца к концу для защиты записей пользователей. Это означает, что только пользователи могут получить доступ к своим записям, даже если их устройство будет украдено или потеряно.
  • Синхронизация с облаком: синхронизирует записи пользователей с облаком, чтобы их можно было получить с любого устройства.
  • Просмотр записей в календаре, фотографиях, видео и на карте: позволяет пользователям просматривать свои записи в различных представлениях, включая календарь, фотографии, видео и карту. Это помогает пользователям легко находить нужные записи.
  • 14 цветовых тем: предлагает 14 цветовых тем, чтобы пользователи могли настроить внешний вид приложения в соответствии со своим вкусом.
  • Защита паролем и отпечатком пальца: позволяет пользователям защитить свои записи паролем или отпечатком пальца. Это помогает защитить конфиденциальность пользователей.
  • Доступно на мобильных устройствах, настольных компьютерах и веб-версии: Journey доступно на мобильных устройствах, настольных компьютерах и веб-версии. Это позволяет пользователям вести дневник где угодно и когда угодно.
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