WiFi2Hotspot - это удобное приложение для создания виртуального WiFi-соединения, которым можно легко поделиться с другими устройствами. Программа разработана с учетом простоты использования и позволяет быстро настроить виртуальное беспроводное соединение.

После завершения настройки, ваша точка доступа появится в Центре управления сетями и общим доступом в Панели управления. Интуитивный процесс активации соединения и разделения доступа к Интернету обеспечивает удобство использования WiFi2Hotspot.

Основные возможности приложения WiFi2Hotspot: