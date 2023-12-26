WiFi2Hotspot для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrustFm
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,44 Мб
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WiFi2Hotspot - это удобное приложение для создания виртуального WiFi-соединения, которым можно легко поделиться с другими устройствами. Программа разработана с учетом простоты использования и позволяет быстро настроить виртуальное беспроводное соединение.
После завершения настройки, ваша точка доступа появится в Центре управления сетями и общим доступом в Панели управления. Интуитивный процесс активации соединения и разделения доступа к Интернету обеспечивает удобство использования WiFi2Hotspot.
Основные возможности приложения WiFi2Hotspot:
- Простота настройки: Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, создание виртуального WiFi становится легким процессом, не требующим специальных знаний.
- Шифрование WPA2-PSK: Обеспечивайте безопасность вашего соединения с использованием надежного шифрования WPA2-PSK для новой точки доступа.
- Совместимость с различными устройствами: Используйте WiFi2Hotspot на ноутбуках, планшетах и других совместимых устройствах с встроенным WiFi адаптером.
- Гибкость использования: Подключайтесь к Интернету по WiFi смартфонами, планшетами или устройствами без поддержки кабельных роутеров или DSL-модемов.
- Легкость активации и деактивации: Управляйте доступом к созданному соединению, активируя или деактивируя его в удобное для вас время.
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