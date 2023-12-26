WiFi2Hotspot для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,44 Мб
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WiFi2Hotspot скриншот № 1

WiFi2Hotspot - это удобное приложение для создания виртуального WiFi-соединения, которым можно легко поделиться с другими устройствами. Программа разработана с учетом простоты использования и позволяет быстро настроить виртуальное беспроводное соединение.

После завершения настройки, ваша точка доступа появится в Центре управления сетями и общим доступом в Панели управления. Интуитивный процесс активации соединения и разделения доступа к Интернету обеспечивает удобство использования WiFi2Hotspot.

Основные возможности приложения WiFi2Hotspot:

  • Простота настройки: Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, создание виртуального WiFi становится легким процессом, не требующим специальных знаний.
  • Шифрование WPA2-PSK: Обеспечивайте безопасность вашего соединения с использованием надежного шифрования WPA2-PSK для новой точки доступа.
  • Совместимость с различными устройствами: Используйте WiFi2Hotspot на ноутбуках, планшетах и других совместимых устройствах с встроенным WiFi адаптером.
  • Гибкость использования: Подключайтесь к Интернету по WiFi смартфонами, планшетами или устройствами без поддержки кабельных роутеров или DSL-модемов.
  • Легкость активации и деактивации: Управляйте доступом к созданному соединению, активируя или деактивируя его в удобное для вас время.
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